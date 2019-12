Ministeri Mikkonen ristiriitaisiin tunnelmiin päättyneestä ilmastokokouksesta: "Ensi vuosi on nyt kriittinen"

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta päästöt on käännettävä jyrkkään laskuun pian.

Madiridin ilmastokokous on päättynyt ristiriitaisissa tunnelmissa. EU:n ja Suomen päätavoitteena oli sopia Madridissa säännöistä kansainvälisten markkinamekanismien hyödyntämiseen Pariisin ilmastosopimuksen kaudella eli ensi vuoden alusta alkaen.

Markkinamekanismeja koskevista säännöistä saatiin aikaan Madrisissa prosessipäätös, jonka myötä asia siirtyy käsittelyyn seuraavassa kokouksessa marraskuussa 2020. Asiasta kertoo tiedotteessaan valtioneuvosto.

– Koskaan aikaisemmin neuvottelusaleissa ja niiden ulkopuolella käytävän ilmastokeskustelun välillä ei ole ollut näin suurta kuilua. Olen pahoillani, että kansainvälinen yhteisö ei pystynyt päättäväisemmin vastaamaan kansalaisten ilmastohuoleen ja tieteen viestiin. Ensi vuosi on nyt kriittinen. Jokaisen on katsottava peiliin ja pohdittava, miten voimme palauttaa uskon tähän prosessiin, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tiedotteessa.

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta päästöt on käännettävä jyrkkään laskuun pian. Maiden on määrä päivittää päästövähennyssitoumuksensa ennen Glasgow’ssa marraskuussa 2020 järjestettävää YK:n ilmastokokousta.

Madridin ilmastokokouksen toisella viikolla EU-maiden johtajat sitoutuivat tekemään EU:sta ilmastoneutraalin 2050 mennessä ja Euroopan komissio julkisti Green Deal -tiekarttansa, jonka mukaan komissio pöytää jo maaliskuussa ehdotuksensa ilmastolaiksi. Komission ehdotusta EU:n päästövähennyssitoumuksen päivittämiseksi vähintään -50 prosenttiin odotetaan kesällä 2020.

– Nämä olivat Madridissa tärkeitä viestejä siitä, että Euroopan unioni on tosissaan rakentamassa talouttaan kestävälle pohjalle. On silti selvää, että EU tarvitsee rinnalleen lisää maita mukaan kollektiivisen ilmastokunnianhimon nostamiseksi, Mikkonen toteaa.

Madridissa päätettiin toimista, jotka vahvistavat ilmastonmuutokseen liittyvien menetysten ja vahinkojen ehkäisyä ja käsittelyä. Rahoitusta ja muuta tukea pyritään lisäämään ja kanavoimaan tehokkaammin erityisesti haavoittuvimmille kehitysmaille ja pienille saarivaltioille. Lisäksi maat sopivat sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ilmastotyössä ja alkuperäiskansojen foorumin toimintaohjelmasta.

Neuvottelijoiden mukaan neuvottelujen eteneminen oli myös muissa asioissa koko kahden viikon ajan hyvin hidasta ja takkuista.

– Verrattain tekninen agenda ei luonut maille riittävästi painetta hyvän neuvottelutuloksen saamiseen. Taustalla vaikuttaa lisäksi USA:n ilmoitus vetäytyä Pariisin sopimuksesta, mikä on sotkenut maiden välistä dynamiikkaa. Tämä heijastui siihen, että asioita lähdettiin avaamaan myös esimerkiksi YK:n puitesopimuksen alla, josta USA ei ole eroamassa", pääneuvottelija Outi Honkatukia sanoo tiedotteessa.