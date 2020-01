Ministeri Ohisalo perustelee Pimiän valintaa maahanmuuton ihmisoikeuspainotuksella – muistio kansliapäällikön valinnasta julki

Sisäministeriön kansliapäälliköksi nousee yhdenvertaisuusvaltuutettuna työskentelevä Kirsi Pimiä . Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) esitti Pimiän valintaa valtioneuvostolle tänään torstaina.

Pimiä aloittaa virassaan 5. helmikuuta ja jatkaa viisi vuotta. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu sisäministeriön strateginen suunnittelu ja ministeriön virkamiesten johtaminen.

Pimiälle on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan tehdään kuuden kuukauden karenssisopimus, joka estää nopean siirtymisen uusiin tehtäviin.

Loppusuoralla kaksi kovaa vastaehdokasta

Kirsi Pimiä valittiin sisäministeriön kansliapäälliköksi ohi suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin ja yleisesikuntaupseerin, kontra-amiraalin Markku Hassisen . Nämä kolme henkilöä olivat viimeisenä loppusuoralla arvioinnissa.

Molemmilla Pimiän vastaehdokkailla on niin sanotun kovan turvallisuuden kokemusta, joka tehtävään valitulta puuttuu.

Hassisella on kokemusta Rajavartiolaitoksesta, EU-tehtävistä ja meriturvallisuudesta sekä myös Venäjä–USA-suhteita.

Pelttarilla on laaja-alaista sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tehtävistä Suojelupoliisista ja sisäministeriöstä.

Yhteensä virkaan haki 16 hakijaa, joista 6 täytti kelpoisuusvaatimukset ja kutsuttiin aluksi haastatteluun.

Hallitusohjelman toteuttamiskyky ratkaisi

Pimiä nousi kahden turvallisuusasioissa kokeneemman johtajaehdokkaan ohi hallitusohjelman vuoksi.

Koska kansliapäällikön kausi on viisivuotinen, suurin osa siitä kuluu Ohisalon sisäministeriön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelman toteuttamiseen.

– Tämä edellyttää ministeriön ylimpänä virkamiesjohtajan toimivalta kansliapäälliköltä kykyä määrätietoisesti johtaa hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita tuloshakuisesti huomioiden hallitusohjelman painotukset. Tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta, nimitysmuistossa todetaan.

Muistiossa myönnetään, että Pimiän johtajakokemus on muita kärkihakijoita ajallisesti lyhyempi. Hänen suuntautuminen perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin sekä johtamiskyvyt kuitenkin ratkaisivat valinnan.

Aiemmin yhdenvertaisuusvaltuutettu

Pimiä on toiminut yhdenvertaisuusvaltuutettuna vuodesta 2015 alkaen.

Työkokemusta hänellä on myös muun muassa oikeusministeriön johtotehtävistä, EU-asioiden yksikön päällikön tehtävästä valtioneuvoston kansliasta ja entisen oikeusministerin Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajan tehtävästä 2007–2008. Pimiä on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Sisäministeriön kansliapäällikön paikka tuli auki, koska virkaa hoitanut Ilkka Salmi siirtyy kesken toimikautensa EU-komission palvelukseen hoitamaan varautumista suuronnettomuuksiin ja niiden ehkäisyyn.

Ohisalolle arvostelua oppositiosta

Ohisalon toiminta on herättänyt arvostelua, koska vihreisiin lukeutuvan Pimiän nimitystä on pidetty poliittisena. Arvostelijat ovat pitäneet suojelupoliisin päällikköä Antti Pelttaria Pimiää pätevämpänä ehdokkaana. Pelttari on taustaltaan kokoomuslainen. Pelttarin kausi supossa on katkolla ensi vuonna.

Muun muassa kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydman on luonnehtinut vihreitä Suomen "tekopyhimmäksi" puolueeksi.

– Mikään muu puolue ei yhtä innokkaasti heristä paheksunnan sormea muille, eikä mikään muu puolue toimi yhtä härskisti vastoin kaikkea sitä, mitä itse opettaa, Rydman kirjoitti Twitterissä.

Uutista on päivitetty 15.20. Lisätty tietoa Pimiän valintaperusteista sisäministeriön nimitysmuistion perusteella.