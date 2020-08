Ministeriksi palannut Saarikko iloitsee kiinnostuksesta tieteeseen ja haluaa puolustaa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta"

Annika Saarikko (kesk.) piti tiedotustilaisuuden torstaina Valtioneuvoston linnassa pidetyn presidentin esittelyn jälkeen. Saarikko palasi ministeriksi vanhempainvapaalta, jonka aikana tiede- ja kulttuuriministerinä toimi Hanna Kosonen (kesk.)

Saarikko kiitteli Kososen työtä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämisessä ja muistutti harrastamisen oikeuden ja mahdollisuuden tärkeydestä.

– Haluan pitää huolta, että valtion toimet tukevat nuoria kouluttautumisessa ja työllisyydessä. On tärkeää, että nuorille on tarjolla palveluja, jotka on helppo löytää, että on koulutuspaikkoja ja ohjausta, Sannika Saarikko luetteli.

Ministeri Saarikko muistutti lasten ja nuorten kärsivän talouden pudotuksista pitkään.

– On korvaamattoman arvokasta, että aiemmista virheistä on opittu, ja että lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta, Saarikko totesi koronaviruksen aiheuttamasta talousromahduksesta

– Nuorten hyvinvoinnin kokonaisuus kuuluu monen ministerin vastuulle ja on yksi tärkeimmistä tulevaisuuskysymyksistä. Siinä raha ei pelkästään ratkaise. Kaikki ne nuoret, joiden asema on hankala, jotka kokevat osattomuutta tai näköalattomuutta, he tarvitsevat ennen kaikkea ympärilleen ihmisiä ja ammattilaisia, jotka keskustelevat keskenään. Se, että jokainen auttaa omassa siilossaan, ei pelasta nuoria kuten me tavoittelemme.

Ratkaistavana akuutti tilanne ja "isompi virta"

Keskustelua on herättänyt Veikkauksen edunsaajien tilanne. Tiede- ja kulttuuriministerin tehtäväalueella on paljon toimijoita, joiden rahoitus on peliyhtiön tuloutuksen varassa. Annika Saarikko kertoi, että hänen tietojensa mukaan budjettiriihessä puhuttaisiin pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueella noin 140 miljoonan euron vajauksesta Veikkauksen tuotoissa.

– Lähden tietysti vastuuministerinä siitä, että aukko tilkitään ja hoidetaan tavalla tai toisella, Saarikko painotti.

Hän näki Veikkaus-asian kulkevan kahdella tasolla, akuuttina ongelmana sekä isompana rakenteellisena kysymyksenä.

– On nopea, akuutti tilanne, joka pitää kyetä ratkaisemaan, koska liki koko kulttuurikenttä elää tämän rahoitusmallin kautta. Sitten on isompi virta ratkaistavana, miten halutaan tulevaisuudessa nähdä veikkausjärjestelmä, Saarikko kuvaili.

Saarikko muistutti hallitusohjelmaan kirjatun selkeästi, että nykyinen rahapelijärjestelmä saa hallituksen puollon. Saarikko piti Veikkaus-kokonaisuutta hankalana, sillä siitä vastaa valtioneuvostossa moni ministeri. Katseensa hän kertoi kääntyvän sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) suuntaan.

– Arpajaislain toinen vaihe odottaa nyt tulemistaan, ja siinä pystyttäisiin edistämään asioita, jotka lisäisivät Veikkauksen toimintaedellytyksiä. Samantyyppiset katseet kääntyvät omistajaohjausministerin suuntaan, mitä voidaan tehdä peliyhtiön dynaamisuutta ja menestystä vauhdittaaksemme vastuullisella tavalla,

"Tieteellä on yhteiskunnassa itseisarvo"

Saarikko näki kuluneissa koronakuukausissa myös pieniä positiivisia sävyjä. Hän koki monien luoneen korona-aikana uudenlaista suhdetta tieteeseen.

– Itse kukin meistä on ollut poikkeuksellisen kiinnostunut uudesta, tutkitusta tiedosta. Olemme myös kaikki olleet sen ristiriitaisuuden äärellä, että tieteen perusolemukseen kuuluu sen jatkuva uusintaminen, ja miten uusi tieto kumoaa vanhan. Tieteellä on yhteiskunnassa itseisarvo, ja toivon, että suomalainen korkeakoulukenttä ja tutkijayhteisö kokonaisuudessaan ottaa nyt vastaan uudenlaisen mahdollisuuden, minkä yllättävä maailmankäänne on tuonut tieteen ja tietämisen merkitykselle. Toivon, että yhteiskunnallinen keskustelu, jossa asiantuntijoiden ääni on vahva, jatkuisi entistä enemmän tämän aikakauden keskellä ja myös sen jälkeen.

Saarikko kertoi viikko sitten haastavansa keskustan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin puolueen puheenjohtajavaalissa. Saarikon ja Kulmunin lisäksi puheenjohtajuutta tavoittelevat varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen .