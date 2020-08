"Minulla on kyyneleitä silmissäni, mutta riemu sielussani" – Kamala Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi ei jättänyt kylmäksi

Kamala Harrisin odotettu valinta demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi on herättänyt ihastusta ja vihastusta.

Reaktiot noudattavat poliittisia jakolinjoja: demokraatit suitsuttavat Harrisia innoissaan, republikaanit pitävät valintaa surkeana.

– Olen tuntenut senaattori Kamala Harrisin pitkään. Hän on enemmän kuin valmis tehtävään. Hän on käyttänyt uransa perustuslakimme puolustamiseen. Tämä on hyvä päivä maallemme. Mennään ja voitetaan tämä, tviittasi ex-presidentti Barack Obama .

Presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt senaattori Bernie Sanders puolestaan oli jo varma Bidenin vaalivoitosta.

– Onnittelut Kamala Harisille, joka tulee tekemään historiaa seuraavana varapresidenttinämme. Hän ymmärtää, mitä työläisten puolustaminen, kaikille ulottuvan terveydenhuollon puolusta taisteleminen ja historian korruptoituneimman hallinnon kaataminen vaativat, Sanders tviittasi.

Harrisin suistuttajiin yhtyi myös edelliset presidentinvaalit hävinnyt Hillary Clinton , joka sanoi olevansa innoissaan.

– Hän on jo osoittanut olevansa uskomaton julkinen viranhaltija ja johtaja. Ja tiedän, että hän on vahva kumppani Joe Bidenille, Clinton tviittasi.

Muut varapresidentiksi tarjolla olleet kehuivat

Harris sai myös muiden varapresidenttiehdokkaaksi ehdolla olleiden vankan tuen. Häntä onnittelivat esimerkiksi Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms sekä poliittinen aktivisti Stacey Adams .

– Tuen innoissani Kamala Harrisia seuraavaksi varapresidentiksi. Minulla oli kunnia puhua pitkään Joe Bidenin kanssa viikonloppuna ja uudelleen tänään. Hän keskittyy tavoittamaan joka nurkan tästä maasta ja se kertoo siitä, miten hän tulee johtamaan meitä, Adams tviittasi.

– Minulla on kyyneliä silmissäni, mutta riemu sielussani. Olen häkeltynyt, sillä tiedän, että naiset eri puolilla maata, värilliset naiset ja myös mustat naiset voivat vihdoin nähdä olevansa tasa-arvoisia, sanoi puolestaan edustajainhuoneen demokraattiedustaja Sheila Jackson Lee .

Trump yllättyi

Republikaaneilta ei Harrisin valinnalle paljoa päänsilityksiä herunut. Senaattori Lindsey Graham antoi kuitenkin hänelle julkisesti tunnustusta.

– Senaattori Kamala Harris tulee olemaan kunnioitusta herättävä vastustaja. Hän on fiksu, aggressiivinen ja on täysin ostanut demokraattien todella liberaalin agendan, Graham tviittasi.

Senaattori Tom Cottonin mukaan Harrisin valinta oli osoitus siitä, miten radikaali ja kyvytön Bidenin hallinto tulisi olemaan.

– Kamala Harris kannattaa sairasvakuutusta kaikille, hän on kutsunut Joe Bideniä rasistiksi ja nauranut idealle siitä, että perustuslaki estää häntä takavarikoimasta aseita. Hänen vaalikampanjansa oli huonosti johdettu katastrofi, joka päättyi ennen kuin yhtään ääntä oli annettu, Cotton sanoi tiedotteessa.

Myös republikaanien puoluehallituksen puheenjohtaja Ronna McDaniel päätyi laatimaan tiedotteen, jossa lähinnä haukkui Bideniä.

– Piileskelevä, kutistunut ja epäselvä Joe Biden ei pelkästään valinnut varapresidenttiä. Hän valitsi henkilön, joka oikeasti johtaa maata, jos Biden jotenkin onnistuu voittamaan. Harrisin radikaalit kannat verojen nostosta yksityisen sairasvakuutuksen poistamiseen sekä viranomaisten vertaaminen Ku-Klux klaaniin osoittavat, että vasemmistomafia hallitsee Bidenin kampanjaa kuten se hallitsisi häntä presidenttinä, McDaniel sanoo.

Sitten on vielä presidentti Donald Trump, joka on harvoja Harrisin valinnasta yllättyneitä.

– Yksi syistä, joiden vuoksi olen yllättynyt, on se, että hän oli hyvin, hyvin ilkeä Bidenille esivaalien aikana. Hän oli varmaan ilkeämpi kuin Pocahontas. Hän oli hyvin epäkunnioittava Bideniä kohtaan, ja on vaikea valita ketään, joka on epäkunnioittava, Trump sanoi lehdistötilaisuudessa.

Trump on aiemminkin haukkunut senaattori Elizabeth Warrenia Pocahontasiksi. Warren oli myös ehdolla presidenttikisassa sekä yksi mahdollinen nimi Bidenin varapresidentiksi.