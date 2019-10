Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta - Koditon on entistä useammin nainen, mikä tuo uhan väkivallasta ja hyväksikäytöstä

Asunnottomien määrä on vähentynyt Suomessa jo vuosikausien ajan, mutta naisten osuus on kasvussa. Palvelut on yhä järjestetty miesten ehdoilla. Tänään torstaina vietetään valtakunnallista Asunnottomien yötä.

Kodittomalla ei ole koskaan vapaa-aikaa, sanoo kaksi vuotta asunnottomana elänyt Jade , 31.

– Aina pitää miettiä, mihin pääsisi seuraavaksi yöksi, mistä saisi rahaa ja syötävää. Energiaa ei riitä mihinkään muuhun, kun on lisäksi jatkuva unenpuute ja epätoivon tunne.

Vaikeinta kodittomana naisena on Jaden mukaan se, että joutuu pelkäämään koko ajan. Naisia uhataan väkivallalla ja pahoinpidellään, käytetään seksuaalisesti hyväksi tai heiltä viedään rahat.

– Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta, mutta se on ollut minulle raja, jota en ylitä.

Hyväksikäyttöä joutuu hänen mukaansa pelkäämään myös kodittomien asuntoloissa ja vierasmajoissa, eivätkä useimmat naiset uskalla tai halua mennä niihin.

– Ne ovat raakoja, turvattomia ja tosi epähygieenisiä. Isoja avotiloja täynnä miehiä, eikä lainkaan yksityisyyttä.

Opiaattiriippuvuudesta kärsinyt Jade vietti yönsä rappukäytävissä, "huumekämpissä" ja kesäisin toisinaan ulkona, kunnes yksi puhelu muutti hänen elämänsä.

Noin joka neljäs asunnoton on nainen

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskenut viime vuosien aikana.

Samalla kun asunnottomuus on laskenut, naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut. Tällä hetkellä vajaa neljännes kodittomista on naisia.

– Naisten asunnottomuus on eniten sitä, että asutaan sukulaisten tai tuttavien luona. Vaikeimmassa asemassa olevat asuvat kadulla, sanoo asunnottomia auttavan Y-säätiön tutkija, dosentti Riitta Granfelt .

Granfelt toistaa Jaden kertoman siitä, että naiset ovat paljon miehiä alttiimpia väkivallalla ja hyväksikäytölle. Siitä kärsivät myös "piiloasunnottomat", jotka asuvat toisten nurkissa.

– Kodittomia naisia elää esimerkiksi väkivaltaisissa suhteissa, kun muuta paikkaa ei ole.

Myös asunnottomuuden tuoma häpeän kokemus saattaa Granfeltin mukaan olla sukupuolittuneiden mielikuvien vuoksi kovempaa naisille, varsinkin jos on kyse äideistä.

Palvelut on kehitetty miesten ehdoilla

Kodittomille suunnattu apu ei tällä hetkellä juuri tavoita naisia.

– Palvelut on kehitetty ensisijaisesti miesten ehdoilla, koska kyse on enemmän miehiä koskevasta ongelmasta, Granfelt toteaa.

Tilanteen kohentamiseksi tarvittaisiin Granfeltin mukaan ensinnäkin pelkästään naisille tarkoitettuja matalan kynnyksen tiloja, joissa voi yöpyä, ja joihin voi tulla missä kunnossa tahansa.

Esimerkiksi Helsingissä kodittomia naisia on noin 650 ja vain naisille tarkoitettuja majoituspaikkoja alle kymmenen.

Naisille tulisi myös järjestää lisää tavallisia asuntoja sekä yhteisöllisiä, naisille tarkoitettuja asumisratkaisuja, jossa jokaisella olisi oma asunto ja ammatillista tukea saatavilla, Granfelt esittää.

Työntekijät tarvitsevat koulutusta ja vähemmän kuormittavia olosuhteita

Asunnottomien parissa työskenteleville taas pitäisi Granfeltin mukaan suunnata lisää koulutusta sukupuolen merkityksestä asunnottomuudessa.

– Lisää tietämystä tarvitaan esimerkiksi äitiyden kysymyksistä, häpeän ymmärtämisestä ja traumoista, joita asunnottomilla on usein taustallaan.

Työntekijöiden jaksamista tulisi tukea suuren vaihtuvuuden ehkäisemiseksi sillä, että työntekijöitä olisi riittävästi ja työn kuormittavuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Korvaushoito ja asunto

Jade sai keväällä 2018 puhelun kodittomia auttavan järjestön työntekijältä, joka kertoi vapautuvasta asunnosta.

Nykyään Jadella on asunto, hän työskentelee kodittomien parissa ja on ollut korvaushoidossa pian puolitoista vuotta.

– Puhelu todella muutti elämäni suunnan, eikä vain asunnon suhteen. Oli huipputärkeää, että hän soitteli perään ja kyseli kuulumisia, Jade kertoo.

Kuulumisten kysyminen ja kannustaminen oli Jaden mukaan ratkaisevaa, koska se merkitsi aitoa, inhimillistä kohtaamista.

– Inhimillisiä kohtaamisia asunnottomat eivät juuri koe, vaan halveksia katseita.

Jaden nimi on muutettu.