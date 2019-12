Kotimaa

Mitä Isis-lapsille pitäisi tehdä? – Tämän takia poliittista päätöstä pantataan

Julkaistu: 7.12.2019 klo 18:00

Isis-lapsiin kohdistuvassa keskustelussa on syytä tunnustaa tosiasiat. Yksi niistä on se, että lasten kotiuttaminen ilman äitejään on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta. Jos kotiutuksia tehdään, radikalisoituneet äidit tulevat mukana sivutuotteina. Ajatus Isis-vaimojen kotiuttamisesta on niin epämieluisa, että poliittisen päätöksen tekeminen on vaikeaa, kirjoittaa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.