Mitä jos joutuisit jatkossa maksamaan talletuksistasi pankille? - Finanssialan johtaja kertoo, millaisia vaikutuksia negatiivisella korolla voisi olla

Sammon toimitusjohtajan Kari Stadighin lausunto käynnisti keskustelun negatiivisista talletuskoroista. Käytännössä kyse on siitä, että asiakas joutuisi maksamaan pankille rahojensa säilyttämisestä.

Puheet niin sanotusta negatiivisesta korosta ovat nousseet tällä viikolla talousuutisten ykköspuheenaiheeksi, kun Sammon toimitusjohtaja Kari Stadigh ehdotti Bloombergin haastattelussa, että pankit saattavat tulevaisuudessa alkaa periä negatiivista korkoa yksityishenkilöiden talletuksista.

Negatiivinen korko tarkoittaa sitä, että tallettajan pitää maksaa pankille rahan pitämisestä tilillä. Esimerkiksi Saksassa jo kolmekymmentä pankkia perii Tekniikka&Talous -lehden mukaan yksityisasiakkailta negatiivista talletuskorkoa. Suomessa yksityisasiakkailta ei negatiivista korkoa ole ainakaan vielä peritty.

Syynä keskusteluun negatiivisesta korosta on vaikuttanut se, että Euroopan keskuspankin talletuskorko on ollut negatiivinen kesäkuusta 2014 lähtien. Euromaiden yhteiset euribor-viitekorot ovat olleet myös negatiivisia useamman vuoden ajan.

Pyysimme Finanssialan keskusliiton johtajaa Veli-Matti Mattilaa selittämään negatiivisen koron käsitettä ja sen vaikutuksia talouteen.

Mattilan mukaansa keskuspankki haluaa politiikallaan rahan lähtevän kiertämään nopeammin ja hakeutumaan sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka hyödyttäisivät taloutta.

Miten poikkeuksellista negatiiviset korot ovat?

– On historiallisesti poikkeuksellista, että on olemassa näin laajalti negatiivisia korkoja. Myös koko taloustilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Miksi pankki haluaisi laskea korot miinukselle?

– Jos pankilla on ylimääräistä likviditeettiä (maksuvalmiutta) ja se ei saa sitä muualle, kuten esimerkiksi lainoihin tai rahamarkkinoille, niin se joutuu tallettamaan sen päivän päätteeksi keskuspankkiin. Jos keskuspankki perii miinuskorkoa, niin pankki joutuu miettimään, että kannattaako asiakkaiden talletuksille maksaa korkoa, kun joutuu itsekin siitä maksamaan.

Voisivatko pankit päättää yhdessä, että ne ottaisivat käyttöön negatiivisen koron?

– Kukin pankki tekee päätökset otto- ja antolainauskoroistaan itse. Kyse on normaalista markkinatoiminnasta. Pankkien välinen yhteistyö olisi täysin kilpailusäännösten vastaista.

Mitä uhkakuvia negatiivisessa talletuskorossa olisi?

– Jos yksittäinen pankki alkaisi periä korkoa talletuksista, niin se johtaisi asiakkaiden reagointiin. Jotkut voisivat nostaa talletukset käteiseksi tai siirtää ne toiseen pankkiin.

– On mahdollista myös, että ihmiset alkaisivat miettiä muita vaihtoehtoisia käyttökeinoja tai kulutusta talletuksille, kuten esimerkiksi sijoitusrahastoja tai osakkeita, Mattila toteaa.