Mitä pakata mukaan rantalomalle

Rantalomalle pakkaaminen voi olla monesti vaikeaa, sillä usein tuntuu siltä, ettei mitään tarvitse ottaa mukaan. Pahimmassa tapauksessa unohtuu jotain tärkeää, kuten aurinkorasva tai uimapuku.

Rantalomalla on usein hyvin helppo pukeutua ja vaatetus on yleensä kevyttä ja rentoa. Ranta-asusteet ovatkin usein hyvin yksinkertaisia ja ne voidaan helposti pakata pieneen tilaan. Yleisimmät ranta-asusteet ovat bikinit, uimapuvut, shortsit, T-paidat ja hatut.

Myös rantamuoti on viime vuosina kehittynyt huomattavasti ja nykyisin on saatavilla laaja valikoima erilaisia ranta-asuja niin naisille kuin miehillekin. Rantaloma ei siis enää ole pelkkien bikinien aikaa, vaan asukokonaisuudesta voi tehdä myös tyylikkään ja harkitun näköisen.

Lisäksi on hyvä muistaa ottaa mukaan myös aurinkovoidetta sekä hattu suojelemaan auringolta.

Olet saapunut lomakohteeseen - mitä tarvitset mukaan rannalle?

Välttämättömiä asioita, joita pitäisi muistaa pakata mukaan rantalomalle ovat:

- Uimapuku tai bikinit

- Aurinkorasvaa

- Hattu, visiiri tai huivi

- Lompakko ja kortit

- Suolaista naposteltavaa

- Kylmää juomaa ja sitä varten kylmälaukku tai esimerkiksi tölkkicooleri

Oleelliset aurinkotuotteet ja -tarvikkeet

Aurinkorasva ja päähine ovat erityisen tärkeissä rooleissa rantalomalla. Niillä voi suojata ihoa auringolta ja pitää hiukset kuivina. Aurinkovoiteen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä liian matala suojakerroin ei suojaa ihoa kunnolla palamiselta. Ulkomailla UV-säteily on monesti huomattavasti voimakkaampaa kuin Suomessa, eivätkä samat tuotteet tällöin välttämättä ole riittävän tehokkaita. Auringonpistoskaan ei ole leikin asia, joten pää on hyvä suojata aina jonkinlaisella hatulla tai huivilla. Lisäksi silmien suojaksi on hyvä ottaa mukaan aurinkolasit, jotka suojaavat silmiä.

Miten voin saada kaiken tarpeellisen mahtumaan yhteen matkalaukkuun?

Yhden matkalaukun sääntö on yksi laukku, joka mahtuu käsimatkatavaroihin. Tämä tarkoittaa, että sinun pitäisi pystyä pakkaamaan kaikki tarpeellinen yhteen matkalaukkuun, tai olet pakkaamassa liikaa tavaraa mukaasi.

Ensimmäinen askel on selvittää, mitkä ovat tarpeelliset tavarat ja mitkä voit jättää kotiin. Kuinka monta asukokonaisuutta tarvitset mukaasi rantalomalle, jossa vietät suurimman osan ajastasi uima-asussa? Tarvitsetko monia jalkineita, vai riittävätkö sandaalit? Yritä poistaa turhat tavarat ja pakata vain ne, joita todella tarvitset.

Toinen askel on valita oikea matkalaukku. Valitse sellainen laukku, joka on helposti kuljetettava ja sopii budjettiisi. Älä valitse liian isoa laukkua, sillä se ei mahdu käsimatkatavaroihin ja sitä on hankalaa kuljettaa. Valitse myös sellainen laukku, joka mahdollistaa helpon pakkaamisen. Tämä tarkoittaa monesti erilaisia taskuja laukun sisällä.

Kolmas askel on oppia pakkaamaan oikein. Aloita pakkaaminen suurimmista tavaroista ja työskentele alas pienempiin tai kevyempiin tavaroihin. Pakkaa tiiviisti niin, etteivõt tavarat vaurioidu matkan aikana.

"Rantalomalle pakkaamisen tärkein sääntö on: mukaan pitää pakata vain ne tavarat, joita todella tarvitsee. Lomakohteessa tarvitset mukaasi vain ne tavarat, joilla olosi on auringonpaisteessa mukava. Liiallinen pakkaaminen rannalla makoilua varten on turhaa vaivannäköä!"