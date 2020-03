Miten ilmeinen tartunta on? Onko näytteenotto tarpeellista? Millaista hoitoa oireet edellyttävät? – näihin kysymyksiin vastaa uusi sähköinen koronan oirearvio

Koronavirustaudin oirearvion voi nyt tehdä sähköisesti. Oirearvio onnistuu Omaolo.fi -verkkopalvelussa, joka on kansallinen, julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu.

Uudella palvelulla on tavoitteena muun muassa lisätä koronavirustietoutta ja helpottaa terveydenhuollon paineita.

Oirearviokyselyn vastausten perusteella vastaaja saa arvion siitä, miten todennäköistä on, että hän on saanut koronavirustartunnan, miten tarpeellista laboratorionäytteen ottaminen on ja millaista hoitoa oireet edellyttävät.

Oirearviokyselyn toimintasuositukset ovat kansallisia ja niitä on täydennetty paikallisilla ohjeistuksilla, kun yhteydenotto ammattihenkilöön on tarpeen.

Palvelu on käytettävissä internet-selaimella tietokoneella ja älypuhelimella.

Koronavirustaudin oirearvio on kaikkien Suomen asukkaiden käytettävissä, suomeksi ja ruotsiksi. Sähköinen oirearvio mahdollistaa yhdenvertaisen palvelun ajasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Oirearvio neuvoo myös, miten toimia infektion leviämisen ehkäisemiseksi. Luotettava ja ajantasainen informaatio vähentää huolta tartunnasta silloin, kun se on aiheeton. Samalla palvelu helpottaa ammattihenkilöiden työkuormaa ja puhelinruuhkaa.

Sähköiseen Omaolo.fi-verkkopalveluun avatun uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oirearviokyselyn on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin ja kansallisiin hoitosuosituksiin perustuen Kustannus Oy Duodecim.

Kustannus Oy Duodecim vastaa oirearvioiden lääketieteellisestä sisällöstä. Omaolo-palvelua käyttävät kunnat tekevät sisältöön alueellisia palveluohjauksia. Omaolo-palvelusta vastaa SoteDigi Oy.