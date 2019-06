Miten kohentaa Rantapuistoa, entä linnanraunioita - Metsähallitus kerää kokemuksia lähiluontokohteista

Metsähallitus haluaa kajaanilaisilta ja kaupungissa matkailevilta näkemyksiä ja kokemuksia kaupungin omista lähiluontokohteista.

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa kohteiden käyttäjistä, harrastuksista eri kohteilla ja asiakastyytyväisyydestä. Tulosten pohjalta Metsähallituksen on tarkoitus luoda kehitys- ja investointisuunnitelmat tärkeimmiksi nousseille kohteille.

Kyselyn tekee Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa. Kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus kertoa, mitä asuinympäristönsä lähellä sijaitsevia luontokohteita he pitävät tärkeinä, mitä hyvää niissä on, sekä millä tavalla kohteita kannattaa kehittää.

Kyselyssä on mukana 14 lähiluontokohdetta, jotka sijaitsevat noin 15 kilometrin säteellä kaupungin keskustasta.

Kohteiden joukossa ovat muun muassa Kaupunginlampi ja Ämmänpuronpuisto, Kesäniemen ja Paltaniemen uimarannat, Pöllyvaara, Rantapuisto ja Kyynäspuisto, mukaan lukien Rauniolinna, Rehjansaari ja Ärjänsaari.

Kyselyn tulokset analysoidaan syksyllä 2019. Kyselyn tuloksia käydään syksyllä läpi työpajoissa, joihin kutsutaan luontokohteiden käyttäjiä, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten edustajia sekä paikallisia yrittäjiä.

Rantapuistoon ja Rauniolinnaan liittyvä palaute on mahdollista ottaa huomioon jo vuosina 2019-2020 Urban Parks & Benefits -hankkeen toiminnassa.

Kysely aukeaa 15.6.2019 tässä linkissä . Se sulkeutuu 14.7.2019.

Kyselyyn on mahdollista vastata myös opastetusti sekä paperisena versiona Kajaani-infossa Raatihuoneella ti 18.6. klo 12-14, ti 2.7. klo 12-14 ja ti 9.7. klo 12-14.