Miten kotona voi varautua kriisiin? Lotta-arkeen perehtynyt entinen poliisi ja maanpuolustusaktiivit neuvovat – "Valmistaudu myös tinkimään elintasosta"

Kirjailija Silja-Elisa Laitonen kuvaa pitkää ja odottavaa sota-arkea tuoreessa lottaromaanissaan. Hän ei osannut arvata, kuinka lähelle sota taas tulee. Pakotteet tekevät elämästä tiukempaa, vaikkei Suomi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Nyt on syytä pitää itsensä toimintakunnossa ja kerätä kotivaraa.

Suomalaiset kyselevät maanpuolustusjärjestöiltä ja toisiltaan keskustelukanavilla, mitä konkreettista he voisivat tehdä, kun turvallisuus on järkkynyt. Halu auttaa ja tehdä edes "jotain" on suuri.

Käsikirjoittajaksi valmistuva Silja-Elisa Laitonen on huomannut tämän…