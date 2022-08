Miten löydät halvimmat lainatarjoukset? Halvinlaina.fi tutkii ja vertailee

Kukapa ei haluaisi saada lainaa markkinoiden halvimmalla korolla ja kohtalaisen alhaisella kuukausierällä. Lainakustannuksia kannattaa vertailla, koska ne voivat vaihdella suuresti eri pankkien ja rahoituslaitosten välillä. Halvinlaina.fi on luotettava lainapalvelu, joka kilpailuttaa ja vertailee lainat lainanhakijoiden puolesta.

Lainojen hinnat ja kulut vaihtelevat, joten voit maksaa eri korkoja ja kuluja samalle lainasummalle samalla laina-ajalla. Tästä syystä kannattaa aina vertailla mieluummin vertailla lainatarjouksia kuin hakea lainaa suoraan tutusta pankista.

Lainamarkkinoiden erityispiirre on, että lainan hinta on yksilöllinen. Oikean vertailun tekemiseksi sinun on siis saatava henkilökohtaiset lainatarjoukset jokaiselta lainanantajalta, mikä voi olla hidasta ja väsyttävää, jos teet sen itse. Et ehkä edes pysty tutkimaan lainaehtoja perusteellisesti, kun olet jo vieraillut useilla verkkosivustoilla.

Lainavertailupalvelu helpottaa työntekoa, sillä sen avulla voit lähettää kattavan lainahakemuksen useille pankeille ja rahoittajille yhdellä kertaa. Saat täydellisen listauksen eri lainavaihtoehtoja helposti vertailtavaksi.

Mitä lainoja vertailtaessa on syytä ottaa huomioon?

Jokainen voi vertailla lainoja. Tämä tehdään tutkimalla ja vertaamalla eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden verkossa tarjoamien lainojen kustannuksia, korkoja ja ehtoja.

Kun lainanantajaa pyydetään antamaan tiettyjä lainatarjouksia, kyse on manuaalisesta lainan hakemisesta. Sen sijaan, että pyytäisit tarjouksen itse, voit ulkoistaa tarjousprosessin jättämällä lainahakemuksen lähes automaattisessa lainavertailupalvelussa .

Lainoja vertailemalla voit säästää jopa satoja euroja vuodessa. Mutta lainoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota myös muihin seikkoihin kuin lainasta aiheutuviin kuluihin, kuten lainan takaisinmaksun pituuteen.

Myös takaisinmaksuehtoja kannattaa vertailla. Säilytetäänkö vaikeuksien sattuessa mahdollisuus takaisinmaksuvapaaseen ajanjaksoon? Tai päinvastoin, jos haluat maksaa lisälyhennyksiä tai jopa maksaa lainan pois ennenaikaisesti, tuleeko siitä ylimääräisiä kuluja?

Lainan takaisinmaksun takaamiseksi ei tarvita vakuuksia

Aina ei ole helppoa tietää, mikä laina sopii parhaiten henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteeseen, varsinkin kun nykyään on niin monia vaihtoehtoja. Eri vaihtoehdot on helpointa jakaa kahteen luokkaan: vakuudelliset ja vakuudettomat lainat. Molemmilla luokilla on omat etunsa ja haittansa.

Perinteisempi muoto on vakuudellinen laina. Sitä on haettu perinteisesti läheisestä pankista tutun pankkivirkailijan avustuksella. Vakuudellinen laina ei ole kuitenkaan enää nykyään ainoa vaihtoehto. Kaikki eivät täytä vakuudelliseen lainaan tarvittavia ehtoja. Vakuudellisen lainan suurin etu on sen edullisuus. Koska pankit luottavat saavansa rahansa takaisin, ne voivat myös laskea korkoja.

Niille, joilla ei ole kertynyt paljon rahaa vuosien aikana, parempi vaihtoehto voi olla vakuudeton laina. Sitä haetaan esimerkiksi rahoitusyhtiön verkkosivustolla. Kuten kaikissa lainoissa, lainojen vertailu on avainasemassa myös vakuudetonta lainaa hakiessa. Halvinlaina.fi auttaa löytämään parhaan mahdollisen vaihtoehdon.

Lainanhakijalla on mistä valita

Lainaa hakiessa on helppo hukkua lukuisten eri vaihtoehtojen suohon. Parasta onkin jättää ikävä lainavertailu ja kilpailuttaminen asiantuntijan tehtäväksi. Lainanhakijan työksi jää täyttää yhteystiedot, tiedot tuloista ja menoista ja mahdollisista muista lainoista lainavertailusivustolla. Lainavertailupalvelu tutkii, vertailee ja kilpailuttaa lainatarjoukset.

Lainanhakijan tehtäväksi jää tällöin sopivimman lainatarjouksen valitseminen. Koko prosessiin ei mene välttämättä viittä minuuttia kauempaa.

Lainojen yhdistäminen auttaa säästämään rahaa

Joskus lainatilanne voi päätyä ikävään kierteeseen, jossa päätyy maksamaan kuukausittain useita pieniä velkoja. Lainojen yhdistäminen tarkoittaa, että ihmiset, joilla on paljon kalliita pieniä lainoja, ottavat suuremman, edullisemman lainan maksaakseen pienemmän lainan kerralla pois.

Lainojen yhdistäminen on varteenotettava vaihtoehto kalliille lainasyklille, jossa pienlainoja otetaan yksi kerrallaan aiempien velkojen maksamiseksi.

Yhdistelmälainat voivat tarjota suuria säästöjä ihmisille, jotka ovat juuttuneet moniin pieniin lainoihin. Sen sijaan, että ihminen maksaisi yhdestä lainasta paljon kalliita korkoja ja kuluja, hän maksaa vain yhden halvemman koron yhdestä lainasta. Lainojen yhdistämistä voi hakea esimerkiksi omasta pankista tai rahoitusyhtiön verkkosivulta.

Yhdistelmälainaa hakiessa on myös tärkeää vertailla ja kilpailuttaa lainatarjoukset. Halvinlaina.fi hoitaa vertailun myös yhdistelmälainaa hakiessa. Lainanhakija voi luottaa saavansa parhaan mahdollisen yhdistelmälainan.

Tee laskelma tuloista ja menoista ennen lainasopimuksen hyväksymistä

Lainaa harkitsevan on järkevää aloittaa lainan hakuprosessi laatimalla budjetti. Onko harkitsemasi lainasumma realistinen? Pystytkö sitoutumaan sovittuihin lainaehtoihin ja kuukausittaisiin takaisinmaksuihin? Onko taloudessasi tarpeeksi puskuria maksaaksesi lainasi pois?

Laina on hyvä valita käyttötarkoituksen mukaan. Joustava laina on yleensä parempi kuin muutama pieni pikalaina. Joustoluotto on myös järkevä vaihtoehto silloin, kun tarvittavaa lainasummaa ei voida täysin määrittää.

Kun olet löytänyt sopivan lainan ja tarjouksen, on tärkeää tutustua lainaehtoihin yksityiskohtaisesti. Tämä voi tuntua tylsältä ja tarpeettomalta, mutta saatat sitoutua maksamaan lainaa vuosia, joten ehdoilla on suuri merkitys. Lainaehtojen tunteminen voi myös estää ikäviltä yllätyksiltä takaisinmaksun aikana. Halvinlaina.fi auttaa löytämään järkevän vaihtoehdon.

Lainavertailu kannattaa

Kaiken kaikkiaan lainavertailu on erittäin järkevä toimenpide, sillä pienimmissäkin lainoissa voi olla huomattavia eroja hinnoittelussa. Lainatarjousten hinnat voivat vaihdella satoja tai jopa tuhansia euroja, mutta monet ihmiset eivät silti tee vertailuja.

Lainaa hakiessa lainavertailupalvelu pyytää tarjouksia useilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta yhdellä hakemuksella. Kun voit kilpailuttaa lainat löytääksesi edullisimmat vaihtoehdot, jää ylimääräistä rahaa käytettäväksi vaikkapa lomamatkoihin. Lainavertailu säästää rahan lisäksi lainanhakijan aikaa ja vaivaa.

Kannattaa myös muistaa, että lainavertailu ei sido lainanhakijaa mihinkään, vaan hakemuksen jättäminen on täysin ilmaista. Jos saamasi tarjous ei vähennä kulujasi tai ei vastaa muuten odotuksiasi, voit myös jättää sen pois vertailtavista lainoista.

Muutaman lainatarjouksen saaminen ei välttämättä tarkoita hyvää – tai ainakaan erittäin kattavaa – palvelua. Halvinlaina.fi tekee yhteistyötä useiden pankkien ja rahoitusyhtiöiden kanssa. Voit saada jopa 40 lainatarjousta yhdellä hakemuksella.

Lainat saa nopeasti käyttöön. Kun olet löytänyt sopivan lainan, voit solmia lainasopimuksen verkkopankkitunnusten avulla. Pankit ja rahoitusyhtiöt siirtävät lainasumman tilille viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. Usein hakijat saavat lainasumman saman päivän aikana tilille.