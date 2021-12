MLL:n Kainuun piiti: Lapsia ja nuoria on kuultava

Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Heillä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapset ja nuoret tulee nähdä aktiivisina toimijoina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä, joiden mukana oloa ja kuulemista tuetaan suunnitelmallisesti.

Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin koskee myös hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä tiedontuottajia hyvinvointialueen päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle. Lapsilla ja nuorilla on paljon sellaista tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi muutoin kuin kuulemalla heitä.

Meillä ei ole esimerkiksi riittävää tietoa lasten ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä tai kiusaamisesta ja muusta väkivallasta eikä kokemuksista eri palveluista, jollemme kysy heiltä itseltään.

"Konkreettisia osallistamisen ja kuulemisen tapoja on luotava paikkoihin, missä lapset ja nuoret ovat päivittäin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin."

Konkreettisia osallistamisen ja kuulemisen tapoja on luotava paikkoihin, missä lapset ja nuoret ovat päivittäin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Pelkkä kuuleminen ei vielä riitä, vaan lapsilta ja nuorilta tulevat ehdotukset on huomioitava päätöksenteossa ja niillä on oltava vaikutusta toimintaan.

Päättäjien on kirjattava hyvinvointialuestrategiaan konkreettiset toimet, miten lapset ja nuoret voivat oikeasti osallistua ja vaikuttaa palveluissa ja hyvinvointialueen asukkaana.

Hyvinvointialueelle on luotava lasten ja nuorten kuulemiselle ja osallisuudelle monitoimijaiset yhteistyön rakenteet kuntien ja järjestöjen kanssa. On myös varmistettava, että lapsia ja nuoria kuullaan lapsivaikutusten arviointia sekä lapsibudjetointia tehtäessä.

Lapset ja nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, joten on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää. Lasten ja nuorten kuulemisessa ja osallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.

MLL:n Kainuun piiri ry

Seija Karjalainen

Maarit Tartia-Kallio

Anneli Vatula

