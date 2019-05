MM-turnausyllättäjä Pesonen luotti Leijoniin: ''Ei hirveästi jännittänyt lopussa''

Kuusi viime kautta Sveitsin liigassa jääkiekkoillut Harri Pesonen sai voitetun MM-välierän jälkeen aihetta muistuttaa, että erot huipulla yksittäisessä ottelussa ovat lopulta pienet.

Suomi riisui Venäjän tähdistön vahvuuksistaan yhtenäisellä joukkuepelillä. Loppuminuutit olivat Leijonilta silkkaa taistelua.

- Ei hirveästi jännittänyt lopussa, kun jätkät pelasivat niin fiksusti. Venäläiset eivät päässeet ampumaan oikein mistään, korkeintaan pienestä kulmasta, ja Kevin (maalivahti Lankinen) hoiti loput.

Suomi jatkoi lauantaina siitä, mihin oli jäänyt torstain MM-puolivälierässä Ruotsia vastaan.

- Valmennus teroitti ennen peliä, että ei muuta kuin kiekon kanssa liikkeelle. Ei katsella, vaan kiekko päätyyn ja hyökkääjät töihin siellä. Aika simppeleitä juttuja, mutta tiedettiin, että se on Venäjän heikkous, jos kiekko pysyy sen omassa päässä, Pesonen kertoi.

Suomi on yhdeksässä MM-ottelussaan päästänyt 15 maalia, alle 1,7 ottelua kohti.

- Söi venäläisten peli-iloa, kun eivät päässeet hyökkäämään vauhdilla. Noilla käsillä ja taidoilla ne yleensä virkkaavat maaleja, mutta tänään ei annettu niille.

Suomi on nöyryyttänyt NHL-tähtiä

Kolme maalia tehnyt ja kolme syöttänyt Sveitsin liigan Langnaun laitahyökkääjä Pesonen on lyönyt ensimmäisessä MM-turnauksessaan läpi. Saman on tehnyt Suomen joukkue, joka kahdessa viime ottelussaan on nöyryyttänyt tappiolla vastustajan riveistä 35:ttä NHL-ammattilaista.

- Tässä sen näkee, että vaikka NHL on maailman kovin ja tarunhohtoisin liiga ja jätkät tienaa pikkaisen enemmän kuin meikäläinen, huipputasolla erot ovat s-nan pienet, tulet sitten Suomesta, Ruotsista, Sveitsistä tai Saksasta, Pesonen vertasi.