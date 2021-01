Modernin maalaiskaaoksen kesä – kotimaisen draamakomedian keskiössä on nurmijärveläinen perunanviljelijäperhe

Kevyttä yläpilveä

 Kevyttä yläpilveä on sopivan omituinen kotimainen uutuus mukavan perinteisessä maalaismaisemassa.

Kahdeksanosaisen draamakomedian keskiössä on nurmijärveläinen Holmin perhe, joka viljelee perunaa jo kolmannessa polvessa. Perheen idylliä uhkaa niin kuiva kesä kuin Espanjasta saapuva sisko. Luksuselämää vuosikymmenet aurinkorannikolla viettänyt Vivian Holm ( Elsa Saisio ) palaa Nurmijärvelle ja päättää pystyttää sinne huippuhotellin.

Vivianin suunnitelmassa suvun pellot saavat siirtyä, kun viljelymaaksi kuivattu järvi palautetaan uuden hotellin kylkeen.

Kotitilasta huolehtinut Linda ( Vuokko Hovatta ) vain ei suostu sisarensa suunnitelmaan, sillä toteutuessaan se hautaisi vesimassojen alle sekä hänen kotinsa että perunakellariin piilotetun tulenaran salaisuuden.

Äkkivääriä juonenkäänteitä

Sarja on täynnä hämmentäviä, hieman ylinäyteltyjä karikatyyrejä. Jos se ei haittaa, esimerkiksi pottupatriarkka, tilan vanha isäntä, Raimo Holm ( Vesa Vierikko ) on varsin mainio hahmo. Samoin sarjan somettavat teinit tuovat mukavan mausteensa soppaan.

Äkkivääriä juonenkäänteitä tuskin kukaan osaa ennalta arvata. Tykkäät, tai et tykkää, arkijärjen vastainen logiikka ei anna armoa. Välillä homma menee yli tai ainakin säätöä on suhteellisen paljon, mutta sarja on uskollinen omalle tyylilleen ja hyvä niin.

Kun häsellykseen tottuu, se alkaa jo pian hymyilyttää. Ja ensimmäisen jakson jälkeen meno paranee entisestään.

Hovatan, Saision ja Vierikon lisäksi sarjassa näyttelevät muiden muassa Leo Honkonen , Elias Westerberg , Amos Brotherus , Rea Mauranen , Alina Tomnikov ja Miika Laakso .

Taavi Vartian ohjaaman sarjan käsikirjoituksesta vastaavat Laura Immonen ja Lassi Vierikko .

