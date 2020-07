Kainuu

Mökkiasukkaat huolissaan Osmankajärven pinnan alemenemisesta – pahimmillaan vesi laskee 10 senttiä vuorokaudessa

Julkaistu: 1.7.2020 klo 8:32

22 vuotta Puolangan Osmankajärvellä mökkeillyt Raija Ukkola pelkää järven vedenpinnan laskun vain kiihtyvän, ellei patoa Kongasjokeen pian tehdä. Kolmen viime viikon aikana vesi on laskenut puoli metriä. Järvi on rehevöitymässä, kaislikko on lisääntynyt ja ennen todella runsas muikkukanta huvennut käytännössä olemattomiin.