Mollbergin balladi on hapantunut – nuokkuva kerronta taittaa terän tiistai-illan draamasta

Milka

Yle Teema & Fem klo 22.10

** Rauni Mollbergin kolmas teatterielokuva ei ole helppo tapaus. Timo K. Mukka -sovituksessa on sitä balladin sävyä, joka jäi puuttumaan ohjaajan edellisestä Mukka-elokuvasta ** stdClass kolmas teatterielokuva ei ole helppo tapaus. stdClass -sovituksessa on sitä balladin sävyä, joka jäi puuttumaan ohjaajan edellisestä Mukka-elokuvasta stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1973). Kuvaaja stdClass kanssa Mollberg tavoitti hetkiä, joissa on yhtä paljon stdClass elokuvien maagisuutta kuin stdClass maalausten rytkyvää alkuvoimaa. Toisaalta pedofilia on vähintäänkin lähellä, kun kuvaus nuoren Lapin tytön seksuaalisesta heräämisestä etenee. Maa on syntinen laulu ** stdClass kolmas teatterielokuva ei ole helppo tapaus. stdClass -sovituksessa on sitä balladin sävyä, joka jäi puuttumaan ohjaajan edellisestä Mukka-elokuvasta stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1973). Kuvaaja stdClass kanssa Mollberg tavoitti hetkiä, joissa on yhtä paljon stdClass elokuvien maagisuutta kuin stdClass maalausten rytkyvää alkuvoimaa. Toisaalta pedofilia on vähintäänkin lähellä, kun kuvaus nuoren Lapin tytön seksuaalisesta heräämisestä etenee. (1973). Kuvaaja Esa Vuorisen kanssa Mollberg tavoitti hetkiä, joissa on yhtä paljon Andrei Tarkovskin elokuvien maagisuutta kuin Tyko Sallisen maalausten rytkyvää alkuvoimaa. Toisaalta pedofilia on vähintäänkin lähellä, kun kuvaus nuoren Lapin tytön seksuaalisesta heräämisestä etenee.

Irma Huntus on Milka, jonka ihastus naapurinmieheen ( Matti Turunen ) on myös kolmiodraama, kun äitikin ( Leena Suomu ) ottaa osaa. Nuokkuva kerronta taittaa kuitenkin draamalta terän. Viime vuonna Veikko Aaltosen ohjaama dokumenttielokuva Dinosaurus rohkeni kertoa myös palvotun ohjaajan myrkyllisestä vallankäytöstä ja julmuudesta niin ihmisiä kuin eläimiäkin kohtaan. Jotenkin säikähtänyttä on Milkankin porukka. (Suomi 1980)

The Last Stand

Sub klo 21.00

** Ji-Woon Kimin toimintajännärissä vangittu huumepomo karkaa, mutta onneksi sheriffi on Arnold Schwarzenegger . (USA 2013)

Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta

Liv klo 21.00

*** Itse en välttämättä olisi 2000-luvulla uutta Indiana Jones -seikkailua kaivannut. Toisaalta kun ohjaajana jatkoi Steven Spielberg , ei varsinaista vahinkoa päässyt tapahtumaan. Harrison Fordin naama oli ehkä käynyt yhtä muhkuraiseksi kuin Indyn kuuluisa hattu, mutta toisaalta piiska pysyi yhä kädessä. Natsikonnat ovat vaihtuneet neukkuihin, kun sankariarkeologi astuu kylmän sodan vuosina Perun viidakoihin. Spielberg lisäsi kerrontaan uuden vuosikymmenen kierroksia, mutta myyttisen ja mittaamattoman arvokkaan kristallikallon etsinnöissä on myös ufojutun meininkiä. Avauselokuvan Liiton arkki saa eteläamerikkalaisen muunnelman. (USA 2008)

Pekka Eronen