Mona - tyylisi löytyy meiltä

Mona on vahvasti ajanhengessä toimiva hiusalan yritys. Palvelemme Kajaanissa sekä prismalla että kauppakadulla, arkisin klo 18 saakka sekä myös lauantaisin. Olemme ainoa hiusalan hiilineutraali yritys kainuussa. Kierrätysasteemme on korkea, jopa 100%. Hiilinielumme on Vaalassa, suosimme lähialuetta tässäkin asiassa.

Mielestämme tyytyväisyys omiin hiuksiin kuuluu kaikille ikään, kokoon tai sukupuoleen katsomatta. Haluamme että sinä olet tyytyväinen hiuksiisi ja ulkonäköösi omana itsenäsi. Mona on olemassa kaikkia asiakkaita varten.

Intohimo hiuksiin ja onnistumisen ilo ovat johtoajatuksia työssämme: haluamme jokaiselle omaan tyyliin sopivat, ajanhenkiset hiukset.

Palveluihimme kuuluu tuotemyynti ja opastus, hiusalan perinteiset työt mm. värit, kiharat, leikkaukset. Meiltä saat myös pidennykset sekä meikit, juhla- ja morsiustyöt. Peruukkipalvelumme kainuussa on vahva vuosien kokemuksella.

Vahvista paikallisia palveluita!

Jos me jokainen kainuulainen ostamme 20 eurolla kuukaudessa nykyistä enemmän paikallisilta yrityksiltämme, mahdollistamme paikallisten palvelujen säilymisen ja uusien syntymisen.Vuodessa 20 euron lisäostos tarkoittaa 17 miljoonaa euroa lisää rahaa Kainuuseen. Tällä summalla säilytämme vähintään nykyiset työpaikat tai mahdollistamme jopa 100 uuden yrityksen perustamisen.

Huolehditaan yhdessä siitä, että kaupat ja palvelut säilyvät lähellämme!

Kannata Kainuuta: Kajaanin Kauppiasyhdistys ja Kainuun Yrittäjät