''Moni entinen vanki haluaa tilanteensa vuoksi takaisin vankilaan'' – Irlannissa on asuntokriisi ja se vie myös tavallisia ihmisiä kadulle

Asumisen hinta on johtanut siihen, että Irlannissa on tuhansia asunnottomia. 49-vuotias Justin saa pian pysyvämmän majapaikan.

– Yhtenä aamuna heräsin sillan alta ja aloin oksentaa verta ennen kuin pyörryin. Luulin jo kuolleeni nähdessäni sen valon tunnelin päässä, mistä ihmiset puhuvat. Heräsin ambulanssissa. Lääkärit sanoivat, että minulla oli kolme puhjennutta vatsahaavaa ja sisäistä verenvuotoa, Justin , 49, sanoo.

Hän oli kiertänyt Britanniaa asunnottomana vuosikaudet ja jäänyt kiinni juomiseen. Palattuaan 12 vuotta sitten Irlantiin Justin lopetti juomisen. Silti hän on ollut monen tapaan maan vakavan asuntokriisin ikeessä.

Asuntopula ja vuokrien hintojen nouseminen pilviin on ajanut Irlannissa kadulle yhä enemmän myös tavallisia ihmisiä: työttömäksi jääneitä insinöörejä, eronneita ja jopa perheellisiä. He ovat etusijalla retkeilymajojen hätämajoituksissa.

Asuntotilanne näkyi vaalituloksessa

Irlannin viisi vuotta sitten alkanut uusi talouskasvu on ollut lukujen valossa komea. Vuonna 2018 se ylsi 8,3 prosenttiin. Työttömyysprosentti on laskenut viiteen. Työllisyystilanne on Irlannissa hyvä, mutta suurimman osan palkkataso ei ole noussut kattamaan kunnolla koko Euroopan mittakaavassa käsistä päässeitä asumiskustannuksia ja nousseita kuluja.

Asuntokriisi ja muut kriisit ovat saaneet irlantilaiset vaatimaan muutosta, mikä näkyi hiljattain käydyissä parlamenttivaaleissa.

Nousukautena vallassa olleen keskusta-oikestolaisen Fine Gaelin kannatus romahti. Asuntokriisiä vaaliteemana pitänyt vasemmistolainen Sinn Féin teki historiansa parhaan tuloksen.

Pysyvä asuinpaikka luvassa

Dublinin kaduilla näkee liikkeiden eteen yöksi makuupusseihinsa majoittuneita ihmisiä. Osa välttelee hätämajoituksia.

– Jos pysyy omissa oloissa, on ok. Mutta kun putoaa pohjalle, sen tietää.

Justin on päässyt mukaan hyväntekeväisyysjärjestö Simon Communityn asunnottomia auttavaan rinkiin. Hän jakaa asunnottomille aamiaista ja keittoa muutaman kerran viikossa.

– Moni on oppinut pärjäämään kaduilla. Naiset eivät ole. He ovat sen vuoksi helppoja kohteita. Asunnottomissa on paljon pariskuntia, sinkkumiehiä ja sinkkunaisia. Mukana on myös entisiä vankeja, joista moni haluaa tilanteensa takia mennä takaisin vankilaan. Siellä saisi edes kolme ateriaa päivässä.

Aamiaiselle saapuu joskus 65 ihmistä, joskus 35. Soppakierros tavoittaa joskus 15, joskus 25 asunnotonta.

Irlannin tiedotusvälineissä kerrotaan ajoittain keskustan kaduille kuolleista asunnottomista. Kylminä aikoina asunnottomille järjestetään hätämajoituksia. Aina asunnottomien etsiminen niihin ei onnistu. Hiljattain julkisuudessa herätti huomiota Etelä-Dublinin kanavan varrella ollut teltta, jonka kaupungin teknisen osaston traktori siirsi pois. Sisällä oli yksi kaupungin asunnottomista, joka kuoli.

Viimeisin surullinen uutinen kuultiin torstaina, jolloin yksi hyväntekeväisyysjärjestöistä ilmoitti neljännestä asunnottoman kuolemasta vain kahdeksan päivän sisällä.

Justinilla on valoa tunnelin päässä. Hän on väliaikaismajoituksessa hyväntekeväisyysjärjestö St. Vincent de Paulin hoteissa.

– Olen saamassa pysyvämmän majoituksen Fingalin kreivikunnan järjestämänä Dublinin pohjoispuolelta.

Uudelle hallitukselle olisi yksi toive.

– Sosiaalisen asuntotuotannon asuntoja pitäisi rakentaa lisää.