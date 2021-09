Kotimaa

Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan

Julkaistu: 20.9.2021 klo 6:30

Yhä useampi seuraa gluteenitonta ruokavaliota, ja gluteenittomia tuotteita on saatavilla laajalti. Johanna Niemelällä on todettu keliakia, johon ruokavalio on ainoa hoitokeino. Mutta onko gluteenittomuudesta todella hyötyä muille kuin keliaakikoille?