Kainuu

Monimuotoisuuden huomioimiseen metsätaloudessa on hyviä ohjeita – niiden toteuttaminen ei ole vielä valtavirtaa

Julkaistu: 10.2.2021 klo 9:04

Talousmetsien monimuotoisuutta on pyritty lisäämään 90-luvulta lähtien. Hyviäkin tuloksia on saatu, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä, todettiin valtakunnallisessa Metsäpäivässä viime viikolla.