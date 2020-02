Moottorikelkkojen SM-sprintti Paljakassa viikonloppuna

Paljakka isännöi viikonloppuna jo toisen kerran tänä talvena moottorikelkkailun SM-kisoja. Tällä kertaa vuorossa on moottorikelkkasprintin SM-osakilpailu, johon on ilmoittautunut 165 kuljettajaa.

Puolitoista viikkoa sitten Paljakassa ajettiin snowcrossin kauden ensimmäinen SM-osakilpailu.

SM-sprintti siirtyi Paljakkaan pikahälytyksellä, sillä alkuperäisessä kilpailukalenterissa oli kisapaikka oli Sonkajärvi. Siirto Paljakkaan julkistettiin tammikuun puolivälin jälkeen eli Kainuun Moottorikerholle jäi aikaa kisavalmisteluihin vain kolme viikkoa.

Lumipula on sotkenut moottorikelkkailun kilpailukalenteria ja muutama muukin kisa on jouduttu perumaan. SM-kisoista on peruttu enduron Vaalan (22.2.) ja Lieksan (29.2.) osakilpailu. Ajamatta jäävät myös Pohjanmaa cupin sprinttikisat Kortesjärvellä ja Kurikassa.

Kainuun Moottorikerho on aiemmin järjestänyt sprintin SM-osakilpailut Kajaanissa, mutta kilpailun varajohtaja Ville Schroderuksen mukaan lumitilanne Kivimäessäkään ei ole tällä hetkellä täysin riittävä. Paljakassa kisalle oli Schroderuksen mukaan tarjolla "valmiit puitteet".

Sprinttiradan rakentaminen Paljakassa alkaa tänään.

– Radalle tulee mittaa noin 4-5 kilometriä. Hyödynnämme osin valmiiden kelkkareittien pohjia sekä osin niitä laskettelurinteitä, jotka tällä hetkellä eivät ole käytössä, Schroderus kertoo.

Kainuulaiskuljettajia viikonlopun kisoihin on ilmoittautunut kymmenkunta.

Kisat ovat kaksipäiväiset.