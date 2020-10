Muista siirtää kellot – talviaika alkaa sunnuntaina, mutta milloin viisareiden vekslaamisen pitäisikään loppua?

Kesäaika päättyy ja talviaika alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti taaksepäin aamuyöllä kello 4.

Tuttuun tapaan operaatio toteutetaan kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa samana päivänä ja samalla kellonlyömällä. Se on tärkeää muun muassa kansainvälisten liikenneyhteyksien vuoksi. Päivät ovat aina maaliskuun ja lokakuun viimeinen sunnuntai. Sunnuntain aamuyö on valittu siirtymisen ajankohdaksi siksi, että liikenne on vähäisintä ja kellojen siirtely aiheuttaa vähiten haittaa.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Muut Pohjoismaat ottivat kesäajan käyttöön jo vuotta aikaisemmin. Suomi siirtyi Euroopan maista viimeisenä pysyvään kesäaikajärjestelyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriö muistuttaa parin päivän takaisessa tiedotteessaan, että Euroopan komissio on ehdottanut yhtenäistä kellonajan siirrosta luopumista. Sen paremmin asiassa aloitteellinen Suomi kuin mikään muu jäsenvaltio ei voi päättää luopumisesta omine nokkinensa.

Euroopan parlamentti äänesti komission ehdotuksesta jo keväällä 2019. Äänestystulos oli selvä: 410 äänesti puolesta ja 192 vastaan.

Jos direktiivi hyväksytään, se tapahtuu Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston yhteispäätöksin. Tämän jälkeen direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan kussakin jäsenvaltiossa.

EU:n neuvosto ei ole vielä käsitellyt ehdotusta. Asian eteneminen on pysähtynyt asiantuntija­työryhmään, ja varsinkin Etelä-Euroopan maat suhtautuvat asiaan varauksellisesti.

Se tarkoittaa, että mahdollinen päätös viisareiden vekslaamisen lopettamisesta voi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2022. Sekin lienee toiveajattelua, sillä koronaviruksen aiheuttama pandemia on siirtänyt kellojen siirtelyä koskevaa keskustelua.

Jos lopullinen EU-ratkaisu joskus syntyy, Suomessa eduskunta päättää, mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön. Asiasta säädetään lailla ja päätös tehdään lain säätämisen yhteydessä.