Muun Suomen koronatilanne huolestuttaa myös Kainuussa – prikaatilla 7 tartuntaa

Alati muualla Suomessa paheneva koronatilanne huolestuttaa myös Kainuun soten pandemiapäällikköä Olli-Pekka Koukkaria . Pandemiapäällikkö pelkää, että on vain ajan kysymys, kun brittivariantti on hallitseva viruskanta myös Kainuussa. Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä maan pienin juuri Kainuussa.

– Yleistilanne Suomessa on huolestuttava. Erityisesti pääkaupunkiseudulla tartuntariski on suuri ja muissa maakunnissakin ilmaantuvuus on moninkertainen Kainuuseen verrattuna. Epidemiatilanteen voi siis olettaa heikentyvän myös meillä ja tämä näkyy toki myös varuskunnan tilanteessa, Koukkari arvoi soten tiedotteessa.

Koukkari muistuttaa jälleen, että kaikkia ohjeita on edelleen noudatettava.

– Tärkeintä on vähentää kontakteja oman perhepiirinsä ulkopuolelta ja pitää turvavälit tai kasvomaskit, kun ollaan välttämättömissä tapaamisissa. Rokotukset eivät tuo tähän asiaan muutosta vielä pitkään aikaan.

Kainuussa ei löytynyt sunnuntaina uusia koronatartuntoja. Ilmaantuvuus Kainuussa on tällä hetkellä 6,9 tartuntaa 100 000 henkilöä kohti kahden viikon aikana. Ilmaantuvuusluku on maan pienin.

Perjantaina paljastuneessa karanteenissa olleen kajaanilaisen henkilön tartuntaan liittyvässä laajassa altistusketjussa 21 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Viikonloppuna Kainuun prikaatissa on todettu koronatartunta seitsemällä varusmiehellä. 224 varusmiestä on altistunut koronatartunnalle. Kainuun prikaatin tiedottaja Satu Hujanen kertoo, että seitsemäs tartunta on noin viikon vanha tapaus.

Hujanen kiittelee Kainuun sotea nopeasta reagoinnista varusmiesten tartuntoihin. Lauantaina testattiin 90 ja sunnuntaina 117 varusmiestä. Kaikki testitulokset on jo saatu.

– Osa altistuneista on vapautettu karanteenista, mutta joitakin on tullut tilalle. Henkilökuntaa on muutamia siirretty kaiken varalta etätöihin, Hujanen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on raportoitu 465 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 270 tartuntaa, mikä on 1 868 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 67 334.

Koronarokotuksien ajanvaraus avautui maanantaina 1943 syntyneille ja sitä vanhemmille sekä yli 16-vuotiaille, joilla on Downin syndrooma. Rokotukset annetaan edelleen ajanvarauksella. Sairausriskiryhmille vain puhelimitse, mutta ikäihmisille myös Omasoten kautta.

Mikäli ei vielä kuulu rokotusvuorossa mainittuihin, omaa ajankohtaa ei ole tarpeen erikseen tiedustella.