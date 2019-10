MV-jutun oikeudenkäynti hovissa alkoi - Käräjäoikeudessa jutusta tuomitut Ilja Janitskin ja Johan Bäckman eivät saapuneet käsittelyyn

Helsingin hovioikeus aloitti MV-julkaisuun kytkeytyvien syytteiden käsittelyn maanantaiaamuna.

Syytteisiin vastaavat MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin , "kohudosenttina" tunnettu Johan Bäckman ja kolmas, MV-julkaisun taustalla Janitskinin jälkeen toiminut 55-vuotias nainen.

Bäckman ja Janitskin eivät kumpikaan saapuneet paikalle hovioikeuteen maanantaina.

Janitskin on haastettu oikeuden kuultavaksi sakon uhalla yhtenä istuntopäivänä. Hänen asianajajansa ei kommentoinut, aikooko Janitskin saapua muutoin paikalle oikeuteen.

Bäckmanilla ei ole velvollisuutta olla läsnä oikeudessa minään käsittelypäivänä.

Janitskin kiistää vastuuasemansa MV:ssä

Janitskin on valittanut hovioikeuteen 14:stä eli kaikista muista paitsi kahdesta käräjätuomion tuoneesta syytekohdasta.

Ainoat tuomion kohdat, joista Janitskin ei valittanut, ovat kaksi salassapitorikosta. Niistä Janitskin tuomittiin, koska hän julkaisi salatuksi määrättyjä dokumentteja.

Hovioikeuteen toimitetussa valituksessa Janitskinin puolustus sanoo, ettei Janitskin ole ollut missään vaiheessa MV-julkaisuista vastuullinen henkilö kuten käräjäoikeus katsoi tuomiossaan.

Syytteiden hylkäämisen lisäksi Janitskin vaatii valituksessaan, että asianomaisille maksettavia korvauksia on alennettava riippumatta siitä, katsooko hovioikeus Janitskinin syylliseksi rikoksiin.

Rangaistusta tulee Janitskinin valituksen mukaan lyhentää ja rangaistusta alentavana seikkana huomioida myös hänen terveydentilansa.

Janitskin vahvisti elokuussa Iltalehdelle olevansa syöpähoidoissa.

Syyttäjän vastauksen mukaan käräjätuomiossa on perustelu huolellisesti, että Janitskin on ollut määräävässä asemassa MV-julkaisusta.

Se käy vastauksen mukaan ilmi esimerkiksi kolmannen syytetyn eli MV:n taustalla toimineen 55-vuotiaan naisen kertomuksista ja MV-julkaisun teksteistä, joissa Janitskinia nimitetään päätoimittajaksi.

Bäckmanin valitus salainen

Itä-Ukrainan kapinallis- sekä Venäjä-yhteyksistään tunnettu Bäckman sai vuoden ehdollisen tuomion Ylen toimittaja Jessikka Aron vainoamisesta, törkeästä kunnianloukkauksesta sekä yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen.

Kolmannen syytetyn, MV-julkaisun taustalla Janitskinin jälkeen vaikuttaneen 55-vuotiaan naisen käräjätuomio tuli törkeästä kunnialoukkauksesta, tekijäoikeusrikoksesta ja kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Johan Bäckmanin valitus oli salattu ennen oikeudenkäynnin alkua eli sen sisällöstä ei toistaiseksi ole tietoa.

Käräjäoikeus: "Teot ovat olleet erittäin vahingollisia"

Asiantuntijat ovat pitäneet käräjätuomiota merkittävänä, koska se luo oikeuskäytäntöä verkkokirjoittelua koskeviin rikoksiin ja häirinnän "joukkoistamiseen".

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin ja Bäckman saivat huomattavan joukon ihmisiä hyökkäämään asianomaisia kohtaan.

"Teot ovat olleet erittäin vahingollisia", käräjäoikeus totesi.

Motiivina on ollut oikeuden arvion mukaan kohteiden "maineen tuhoaminen".

Valemedia "MV-lehdessä" julkaistiin käräjäoikeuden mukaan lukuisia rasistisia sekä asianomaisia loukanneita tekstejä, jotka pitivät sisällään "valheellista tietoa, halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita".

Sananvapauden kannalta kirjoituksissa ei ollut oikeuden mukaan esimerkiksi julkista intressiä tai muuta hyväksyttyä perustetta.

Janitskinia vastaan nostettiin kesällä kolme uutta syytettä

Oikeus on varannut tapauksen käsittelyyn tulevien kolmen viikon aikana kahdeksan varsinaista istuntopäivää ja kaksi varapäivää.

Kesällä Janitskinia vastaan nostettiin kolme uutta syytettä törkeästä yksityiselämää koskevan tiedon levittämisestä, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikoksesta. Myös toinen MV-julkaisuun kirjoittanut henkilö on syytteessä.

Yksi oikeuskäsittelyn asianomistajista on Kaleva365 Oy, joka julkaisee sanomalehti Kalevaa. Kaleva on Lännen Median osakaslehti.