Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä - UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Uudessa liikkumisen suosituksessa huomio on entistä vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuudessa, siksi riittävä uni ja paikallaan olon tauotuskin on otettu suositukseen.

Kevyt liikuskelukin kuten kotiaskareet, kauppareissut ja muut tavalliset puuhat edistävät ihmisen terveyttä. On tutkimusnäyttöä, että erityisesti vähän liikkuville myös kevyestä liikuskelusta on terveyshyötyjä.

UKK-instituutti julkisti maanantaina uuden 18-64 -vuotiaiden aikuisten liikkumisen suosituksen ja siinä on mukana myös kevyt liikuskelu. Myös riittävä uni ja paikallaan olon tauotus on nyt osana suosituksia eli huomio on entistä vahvemmin hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Aiemmin suositeltiin, että liikunnan pitää kestää kerrallaan ainakin kymmenen minuuttia, että siitä on hyötyä. Nyt muutaman minuutin liikuntapätkät kerrallaankin riittävät.

Muut eri-ikäisten suositukset tullaan nekin päivittämään tulevan talven aikana. Nyt ne perustuvat vuonna 2009 päivitettyyn liikuntapiirakkaan.

Reipasta liikuntaa suositellaan yhä kaksi ja puoli tuntia viikossa

Suositukset kertovat, mikä on terveyden kannalta tarvittava määrä liikuntaa viikossa. Entisellään suosituksissa on se, että sydämen sykettä kohottavaa reipasta liikkumista suositellaan viikossa kaksi ja puoli tuntia. Reipas liikunta voi olla esimerkiksi uintia, sauvakävelyä, jumppaa, tanssia tai retkeilyä eli mitä tahansa, jossa sydämen syke kohoaa.

Saman terveyshyödyn saa, jos harrastaa rasittavaa liikuntaa tunnin ja vartin viikossa. Liikunta on rasittavaa, kun sen aikana ei hengästymisen vuoksi pysty puhumaan aivan tavallisesti. Rasittavaa liikkumista voi olla muun muassa juoksu, pyöräily, hiihto tai pallopelit.

Suositus perustuu amerikkalaiseen suositukseen

Entisellään on myös suositus lihaskunnon ja liikehallinnan vahvistamisesta kahdesti viikossa. Lihaskuntoa voi kehittää esimerkiksi kuntosalilla, porraskävelyssä, raskaita pihatöitä tekemällä, pallopeleissä ja ryhmäliikunnassa.

UKK-instituutin laatima uusi liikkumisen suositus perustuu amerikkalaiseen vuonna 2018 päivitettyyn suositukseen. Yhdysvaltojen terveysviraston laatima suositus perustuu laajaan tieteelliseen näyttöön.

Liikkuminen hoitaa, kuntouttaa ja ennalta ehkäisee monia sairauksia kuten useita sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja joitakin syöpätauteja.