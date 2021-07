Myötähäpeä vaihtuu myötätuntoon lauantai-illan elokuvassa, joka on tehty minibudjetilla

Thunder Road

Yle Teema & Fem klo 21.20

HHHH Pikkukaupungin poliisi Jim pitää äitinsä hautajaisissa pitkän muistopuheen. Tai se on pikemminkin 12 minuuttia kestävä henkilökohtainen romahdus, jossa riittää riudutusta sekä puhujalle itselleen, seurakunnalle että katsojalle.

Charles Chaplin sanoi joskus, että elämä on kaukaa katsottuna komediaa ja lähikuvassa tragediaa. Jim Cummingsin elokuvassa on kyse juuri siitä.

Ohjaaja-käsikirjoittaja esittää kolhusta toiseen kulkevaa miestä, joka vapisee aviokriisin ja huoltajuuskiistan keskellä. Minibudjetin elokuva on välillä kaukana viihteestä, mutta myötähäpeän rinnalle alkaa hiipiä myös myötätunto. (USA 2018)

Iron Sky The Coming Race

TV2 klo 0.00

HH Vieläkö Iron Sky ja kuunatsit jaksavat vielä naurattaa? No eipä oikein. Ei vuoden 2012 ykkösosakaan ollut varsinainen penkiltä pudottaja, mutta Timo Vuorensolan ja kumppaneiden tieteiskomediassa oli kutsumustyön ja kulttileffan valloittavan kahelia hehkua. Jatko-osassa samaa hurlumheitä ei kuitenkaan saatu päälle. Viritys on väkinäinen, ja monen vitsin parasta ennen -päivä on jo vilahtanut ohi. Harmi juttu. (Suomi/Saksa 2019)

Gold

Nelonen klo 0.30

HHH Matthew McConaughey ponkaisi suosioon romanttisten komedioiden heppuna, jolla oli hymy herkässä, supliikki hallussa ja sikspäkki kunnossa. Sitten oli hyvä osoittaa monipuolisuutta. Mudin etsintäkuulutettu pikkukonna, Dallas Buyers Clubin aidsiin sairastuva öljymies ja varsinkin tv-sarja True Detectiven piinattu poliisihahmo todistivat muuntautumiskyvystä ja näyttelijäntaidoista. Niiden sarjaan kuuluu Goldin kaivosyrittäjä Kenny Wells. Kaljuuntuva, kestohikinen ja keski-ikäinen mies ei ole mikään päiväunien kohde, joten harva jää kaipaamaan, kun hän lähtee etsimään kultaa Indonesian viidakosta. Unelmia ja ahneutta kyllä riittää. (USA 2016)

Pekka Eronen