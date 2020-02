Myrsky puhalsi Suomessa – Kainuussa oli yöllä 3 000 taloutta ilman sähköä

Dennis-myrskyn rippeet voivat aiheuttaa vielä tänään sähkökatkoja Suomessa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Kovat tuulet ovat katkoneet sähköjä eri puolilla maata. Tuuli voimistuu päivällä uudelleen maan etelä- ja keskiosissa. Tuulen nopeus voi olla iltapäivällä puuskissa taas 20 metriä sekunnissa.

Puoli kymmenen aikaan sunnuntai-iltana ilman sähköä oli yhteensä yli 12 000 taloutta. Aikaisemmin illalla sähköt olivat poikki yli 16 000 asiakkaalta.

Sähkökatkoja on ollut erityisesti länsirannikolla, Hämeessä ja Pirkanmaalla, mutta myös Kainuussa sähköt olivat poikki 3 000 Kajaven asiakkaalta ennen puoltyötä. Maanantaiaamuna sähkökatkoja ei ollut Kainuussa.

Myrsky saapui Suomen länsirannikolle sunnuntaina iltaseitsemän aikaan. Silloin tuulennopeudeksi mitattiin yli 21 metriä sekunnissa Pohjanmaan Kaskisen mittauspisteeltä etelään sekä pohjoiselle Itämerelle asti rannikko- ja saaristoasemilla.

Koko maassa on ollut illan edetessä yhä enemmän vahingontorjuntatehtäviä. Kovat tuulet ovat kaataneet puita teille, minkä takia niitä on jouduttu sulkemaan. Lisäksi myrsky on esimerkiksi irrottanut kattopeltejä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan myrskypuuskat voivat aiheuttaa melko runsaasti yksittäisiä tuulivahinkoja. Maan etelä- ja keskiosissa puut voivat kaatua herkemmin, koska routaa on vähän.

Kainuussa Ilmantieteen laitos varoittaa myös jalankulkijoita. Jalkakäytävät ovat aamulla erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Myös kevyen liikenteen väylät laaja-alaisesti erittäin liukkaita. Liukastumisriski huomattava.