Myrskytuuli tuivertaa Kainuussa - sähkökatkot jatkuvat

Helga-myrsky aiheutti aamupäivän aikana sähkökatkoja pääasiassa Kuhmossa sekä Kainuun eteläisillä alueilla.

Sähkökatkot ovat piinanneet Kainuuta myös iltapäivän ja alkuillan aikana. Puoli kuuden aikaan illalla Loisteen sähköverkon alueella sähköttä oli vielä runsaat 1000 asiakasta.

Tuuli katkoi puita paitsi sähkölinjoille myös muuallakin. Kajaanin Rantapuistossa retkotti pitkällään illansuussa tuulen katkaisema koivu.

Tuuli on vaarallisen voimakasta Kainuussa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli voi olla puuskissa myrskylukemissa. Varoituksen mukaan voi ilmetä yleisesti tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita.

- Paikallisesti suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja sekä katkoja teleliikenteessä, laitos varoittaa.

Loisteen verkkoalueella oli tänä aamuna enimmillään yli 2 400 asiakasta sähköttä. Hankalin tilanne on Kuhmon suunnalla, jossa sähköttä oli aamulla lähes tuhat asiakasta. Iltapäivän alussa ilman sähköä on jälleen lähes tuhat asiakasta.

- Sääennusteen mukaan toinen tuulirintama on tavoittamassa verkkoalueemme iltapäivän aikana, jolloin on odotettavissa lisää vikoja. Tuuli on laantumassa vasta yön aikaan, Loisteelta kerrotaan.

Loiste muistuttaa, että kaatuneita puita ei hengenvaaran vuoksi saa itse raivata sähkölinjojen läheisyydessä. Puista pitää ilmoittaa Loisteen käyttökeskukseen (puh. 0800 9 2500).

Viankorjauksessa on ollut töissä noin 40 asentajaa. Puita on kaatunut teille ainakin Kuhmossa.

Tuuli on voimakasta myös Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Kokkolan Energiaverkkojen alueella on ollut aamupäivän aikana sähköttä yli 4000 taloutta ja PKS Sähkönsiirron alueella Pohjois-Karjalassa yli 3000 taloutta.

Sähköverkon tilannetta voi seurata ajantasaisesta keskeytysinfosta Loiste Sähköverkon nettisivuilta.

Edit 14.00. Päivitetty sähkökatkotilannetta.

Päivitetty sähkökatkoja ja puiden kaatumisia klo 17.44