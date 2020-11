Mysteerisarja ei koukuta

White Wall

TV1 klo 21.30 ja Areena

★★ Tekijät hehkuttavat, että suuri osa sarjan kuvauksista on tehty vaativissa olosuhteissa oikeassa kaivoksessa 700 metrin syvyydessä. Sen toivotaan tuovan klaustrofobista vibaa. Ehkä nuo paukut olisi kannattanut laittaa maanpäälliseen toimintaan, taustatyöhön ja käsikirjoitukseen.

Suomalais-ruotsalaisessa yhteistuotannossa viimeistellään maailman suurinta ydinjätteen loppusijoituspaikkaa vanhalla kaivoksella. Panostustöiden yhteydessä tapahtuu yllättävä räjähdys, jossa tulee kuolonuhrejakin. Siinä kohdassa maan alla on jotain outoa, häiriöitä sähkössä ja yllättävää magneettisuutta.

Sitten peruskalliosta löytyy puhtaanvalkoinen seinä.

Taustatiimi on pitkälti suomalainen ohjaaja Aleksi Salmenperää myöten. Kuvaukset on tehty Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä Pyhäsalmen kaivoksessa, jossa toiminta on loppunut. Ilmakuvat suomalaiselta pikkupaikkakunnalta ovat liian tuttuja ja masentavia.

Sarja kuitenkin sijoittuu Ruotsiin, ja näyttelijät ovat ruotsalaisia. Suomalaisväriä sarjaan tuovat myös näyttelijät Eero Milonoff jörönä turvallisuuspäällikkönä ja Anna Paavilainen salaperäisenä aktivistina.

Kallis yhteistuotanto yhdistelee jännitysdraamaa ja science fictionia. Mysteeri ei kuitenkaan koukuta, sillä sarja on ainakin kahden ensimmäisen jakson perusteella hidas, hajanainen ja raskassoutuinen. Siinä on paljon epädynaamista haahuilua. Katsoja ei missään vaiheessa oikein valpastu.

Ainoa, mikä vähän herättää mielenkiinnon, on projektin johtajan Larsin ( Aksel Hennie ) ja päägeologi Helenin ( Vera Vitali ) suhde – onko se jotain enemmän kuin puhtaasti ammatillinen?

Kiva, kun tehdään tällaista yhteistyötä, mutta lopputulos olisi vain saanut olla vähän vetävämpi.

