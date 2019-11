Näin kollegat muistelevat tapaturmaisesti kuollutta keskustan Antti Rantakangasta – "Hän oli aina pienen puolella"

Perjantaina tapaturmaisesti menehtynyt kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk.) muistetaan pitkän uransa aikana tehdystä määrätietoisesta työstä.

Oululainen entinen keskustan kansanedustaja ja europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä korostaa Rantakankaan pitkää uraa eduskunnassa. Nyt meneillään oleva kausi oli Rantakankaan kuudes.

– Hän on pystynyt uusimaan valtakirjansa useita kertoja peräkkäin, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta alueella, Vehkaperä toteaa.

Vehkaperän mukaan Rantakangas oli eduskunnan työmyyrä, joka oli parhaimmillaan suuressa salissa perustellessaan mielipiteitään. Vehkaperä kuvailee Rantakangasta keskustan luottopelaajaksi.

– Hän oli hyvä ja kova puhumaan. Salissa hän haastoi niin vasemmalta kuin oikealta.

Puheenvuoroissaan Rantakangas muisti Vehkaperän mukaan pitää aina esillä maakunnan ja maaseudun asiaa.

– Hän halusi kertoa, miltä asiat näyttävät Kehä III:n ulkopuolella, maaseudulla ja maakunnissa. Hän oli maakuntien mies.

Valittiin kuudesti eduskuntaan

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo Tyrnävältä luonnehtii Rantakangasta tinkimättömäksi maakuntien mieheksi.

– Hän hoiti monta kehityshanketta Pohjois-Suomeen, ja oli niitä nytkin ajamassa eteenpäin.

Ylitalo muistuttaa Rantakankaan tehneen pitkän uran myös puolueen järjestötyössä. Hän oli muun muassa puolueen varapuheenjohtajana ja Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirinkin pitkäaikainen puheenjohtaja.

– Rantakangas oli sellainen henkilö, joka sai aina vauhtia järjestötyöhön, kun hän täällä puhumassa. Hän oli sellainen innostaja. Hän oli aina pienen puolella. Rohkaisi myös nuorempia toimimaan, vaikka eihän itsekään vielä vanha ollut. Rantakankaan kanssa ihan hiljattainkin mietittiin, mitä hankkeita seuraavaksi pitäisi edistää, Ylitalo kertoo.

– Rantakankaalla oli erittäin terävä poliittinen hoksnokka.

Ylitalo muistutti myös pitkästä kansanedustajan urasta.

– Sitä voi miettiä, jos ihminen kuusi kertaa valitaan eduskuntaan. Se valtakirja on todella vahva, koska hän on pystynyt uusimaan noin pitkällä aikajänteellä ja niin monta kertaa putkeen – se kertoo siitä luottamuksesta, mitä hän on saanut osakseen ja mikä on pysynyt vuodesta toiseen.

Mukana myös kuntapolitiikassa

Pulkkilan (nykyisin Siikalatva) kunnan pitkäaikainen kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti muistelee Rantakankaan olleen vahvasti oman alueen ja maakunnan etujen ajaja.

– Hänellä oli vahva kiinnostus politiikan tekemiseen, kykyä siihen ja kannatustakin ihan mukavasti. Silloin kun hän oli kunnan luottamustehtävissä ja eduskunnan ensimmäisten kausienkin aikana yhteydenpito tiivistä ja yhteistyö hyvää, Haapalahti toteaa.

Pulkkilan kunnanvaltuustossa Rantakangas istui vuosina 1992–2007 ja kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuosina 1997–2008.

Suruviesti oli sunnuntaina kantautunut Nivalaankin. Kunnan hallintojohtaja Liisa Hankonen istui aikoinaan Rantakankaan kanssa Pulkkilan kunnanvaltuustossa.

Yhteistyö jatkui Haapavedellä, kun Rantakangas toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2009 kesäkuuhun 2015.

– Rantakangas oli hyvin jämpti, hoiti asioita erittäin huolella. Jos jonkun terveisen hänelle antoi, tiesi, että asioille jotakin tapahtuu. Erittäin hyvin hoiti asioita. Hän oli luotettava, helposti lähestyttävä, tavoitettavissa aina ja vastasi myös aina kaikkiin viesteihin, Hankonen sanoo.

Kokousten vetäminen sujui Rantakankaalta hyvällä rutiinilla.

– Joskushan kokoukset saattavat venyä "turhankin takia", mutta Rantakankaan käsissä kokoukset eivät venyneet. Hän oli silläkin tavalla tehokas.

Hankosen mukaan Rantakangas ajoi koko alueen asioita erittäin hyvin, hänellä oli hyvät verkostot.

– Hän oli aina ystävällinen ja mukava. Vaikka hän olikin politiikassa pitkään, hän pysyi kansanmiehenä erittäin hyvin. Iso ja erittäin suuri menetys alueella.

Tapaturma kotona

Keskustan eduskuntaryhmä kertoi sunnuntaina verkkosivullaan, että Rantakangas kuoli tapaturmaisesti Helsingissä perjantaina. Hän oli kuollessaan 55-vuotias.

Rantakankaan avustaja Janne Mäkinen kertoi sunnuntai-iltapäivällä Iltalehdelle, että Rantakangas kuoli asunnollaan Helsingissä, kun hän oli kaatunut ja lyönyt päänsä.