Näin komentaja Valeri Zaluzhnyi voimaannutti Ukrainan asevoimat nykyaikaiseen taistelukuntoon – Sotamenestys perustuu upseerien kyvylle tehdä päätöksiä

Julkaistu: 22.10.2022 klo 18:30

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyi pukeutui ennen tätä sotaa tv-haastatteluissa mieluiten rennosti kurkkusalaattiin. Yksi syy Ukrainan selviytymiselle on maastopukuisen Zaluzhnyin ja hänen ikätoveriensa kyky uudistaa jähmeä neuvostoaikainen komento. Zaluzhnyissa uusi Nato-mallinen Ukraina ruumiillistuu. Avoin ja positiivinen ykkössotilas on kuvannut sotilaspalvelusta lempityökseen. Hänelle on ominaista luottavainen katse – niin joukkojen kuin ylipäällikkö Volodymyr Zelenskyin suuntaan.