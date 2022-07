Näin neljäs koronarokotekierros etenee – rokotuksia laajennetaan elokuun alusta lähtien

Rokotusjärjestyksessä on ollut viime aikoina epäselvyyksiä. Kainuulaisia on mietityttänyt, milloin on minkäkin ikäryhmän aika hakea uusi rokote.

Neuvolatyön päällikkö Marjo Antikainen kertoo epäselvyyksien johtuvan THL:n antamista ennakkotiedoista ja suosituksista.

– Saimme…