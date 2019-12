Kotimaa

Näin oikeuskansleri linjasi kohutuista suomalaisista Isis-lapsista – Selkeä oikeudellinen suositus, mutta keinot ulkoministeriön harkinnassa

Julkaistu: 10.12.2019 klo 14:55

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 9.10.2019 antamaan lausuntoon on viitattu moneen kertaan, kun on käsitelty ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) päätöksentekoa ja ministeriön virkamiesten kritiikkiä Haavistoa kohtaan. Tämä juttu avaa, mitä oikeuskansleri oikeastaan linjasi eri vaihtoehdoista al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteen ratkaisemiseksi. Oikeuskansleri tutkii parhaillaan myös ulkoministeriön sisäisiä ja ministeri Haaviston toimia koskevat kantelut, joita on jo toistakymmentä.