Näin poliisi pääsi oikean sarjamurhaajan jäljille – tosipohjaisessa rikosdraamassa parasta on loistava pääosan esittäjä

Murhaajajahti

Aivan parasta on sarjan pääosan esittäjä, sympaattinen brittinäyttelijä Martin Clunes, joka on tuttu ja Doc Martinista ja Huonosti käyttäytyvistä miehistä.

Murhaajajahdissa hän tekee tutkinnanjohtaja Colin Suttonin roolin älykkäänä, työlleen omistautuneena, luontaista arvovaltaa, karismaa ja inhimillisyyttä, joskin myös itsepäisyyttä, omaavana rikoskomisariona.

Sara perustuu tositapahtumiin. Vuosina 2004–2006 poliisi tutki Lontoossa useita nuorten naisten kuolemia.

Taas löytyy puistosta yhden nuoren naisen ruumis. Hän on jäänyt pois bussista ja joutunut pian sen jälkeen henkirikoksen uhriksi.

Valvontanauhat ratkaisevassa roolissa

Mitä tilkkutäkin kokoamista ja neulan etsimistä heinäsuovasta tutkinta onkaan. Se yllättää, että valvontakameroilla on todella ratkaiseva rooli suurkaupungissa.

Valtava määrä tylsää työtä, kuittien ja valvontanauhojen läpikäyntiä. Ja silti sattumallakin on merkitystä.

Sarja pohjautuu poliisin muistelmiin, joten se keskittyy hyvin pitkälti poliisin näkökulmaan: tutkimuksiin, erilaisiin linjanvetoihin ja sisäisiin ristiriitoihin. Välillä se verottaa vetävyyttä, mutta kyllä tässä kihelmöivää jännitystäkin saadaan luotua.

Sarja menee paljon syvemmälle poliisin toiminnassa ja tutkinnassa kuin perusdekkari. Työ ei missään tapauksessa lopu pidätykseen, vaan se jatkuu entistä kiivaampana, jotta saadaan näyttöä. Riittääkö se syytteen nostamiseen?

TV1 lauantai 21.9. klo 19.40