Naiset kasvattavat Jamien

Vuosisadan naiset

Yle Teema & Fem klo 20.01

★★★★ Beginners (2010) oli ohjaaja Mike Millsin tulkinta isänsä elämästä. Lämpimän vapaamielisessä sukupolvikuvauksessa on äidin vuoro. Annette Bening on viisikymppinen Dorothea, jota valokuvaajapunkkari Abbie ( Greta Gerwig ) ja nuori Julie ( Elle Fanning ) auttavat Jamie-pojan ( Lucas Jade Zumann ) kasvatuksessa. Naiseuden syvempi oppimäärä tulee tutuksi. 1979 äänimaisemaan kuuluu Talking Heads. Ensiesitys. (USA 2016)

Cape Fear

Frii klo 21.00

★★★ Martin Scorsesen The Irishman -elokuvassa pääsee Robert De Niro pitkästä aikaa tekemään vahvan pääroolin. Tässä hirmuisessa rikosjännärissä kummankin malja läikkyi suorastaan yli. Tuomittu raiskaaja Max Cady vapautuu vankilasta, mutta tuntuu, että hän pelmahtaa pikemminkin suoraan helvetistä vanhaa asianajajaansa vainoamaan. Vanhatestamentillinen tulikiven katku uhkaa Nick Noltea , Jessica Langea ja Juliette Lewisia . (USA 1991)

Withnail & I

Yle Teema & Fem klo 21.57

★★★★ Bruce Robinsonin teräväkielinen musta komedia on Englannissa ollut samanlainen kultti- ja sukupolvikokemus kuin jotkut Matti Ijäksen elokuvat meillä. Täkäläinen boheemielämä on siistiä touhua sen rähjän rinnalla, jossa Richard E. Grantin ja Paul McGannin työtön näyttelijäkaksikko rypee. Richard Griffiths on aika eilispäiväisesti tyypitelty homosetä, mutta 1960-luvun loppua ja aikojen murrosta eletäänkin. (Britannia 1987)