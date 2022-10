Näistä syistä lainojen yhdistäminen ei aina ole mahdollista

Lainojen yhdistelyä suositellaan monesti tilanteissa, joissa sinulla on useampi pieni laina. Kaikissa tilanteissa se ei kuitenkaan onnistu. Todella suurien lainojen kohdalla kannattaa myös miettiä, onko yhdistely järkevää vai asettaako se taloudellesi vain enemmän painetta. Yhdistämisen tarkoituksena on säästää rahaa kuukausittaisissa lyhennyksissä, mutta jos lainoja on vain yksi tai ne ovat todella erisuuruisia, se ei ole mahdollista.

Yhdistelylainaa ei tavallisesti ole erityisen vaikeaa hakea ja saada, mutta on olemassa joitakin yksittäisiä syitä, joiden perusteella lainahakemukseen saattaa saada kielteisen päätöksen.

Miksi lainojen yhdistely kannattaa?

Lainojen yhdistely on hyödyllinen tapa saada parempi käsitys oman talouden tilanteesta. Se auttaa myös säästämään rahaa, koska yhdistetyllä lainalla on usein paremmat ehdot kuin useilla erillisillä lainoilla. Yhdistelylaina voi olla myös joustava tapa maksaa vanhoja lainoja pois ja siten vähentää korkokustannuksia. Jokainen yksittäinen pienempi laina kasvaa ajan saatossa korkoa omien ehtojensa mukaisesti ja useasta eri velasta saattaa olla vaikeaa pysyä kartalla. Helppo lainojen yhdistäminen takaa sen, että maksat lainaa takaisin kuukausierässä vain yhdelle luotonmyöntäjälle, et usealle erilliselle taholle. Kun kyseessä on yksi hieman suurempi laina, ovat sen kokonaiskulut todennäköisesti huomattavasti kohtuullisemmat kuin pienempien. Valitse kaikki pienemmät lainasi kattava lainasumma ja itsellesi realistinen maksuaikataulu ja maksa korkoa ainoastaan tästä yhdestä lainasta.

Yhdistelylainan hakijaa koskevat ehdot eivät täyty

Yleisin syy sille, miksei yhdistelylainaa myönnetä, on yksinkertaisesti se, etteivät hakijaa koskevat ehdot täyty. Eri lainanmyöntäjillä on hakijoita koskevat omat ehtonsa, jotka yleisimmin koskevat hakijan ikää, asuinmaata ja maksukykyä. Kuten muidenkin lainojen kohdalla, on yhdistelylainaakin hakiessa maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa yleensä varma syy kielteiselle lainapäätökselle. Luotonmyöntäjien on pystyttävä takaamaan, että he saavat lainaamansa summan aikataulun mukaisesti takaisin. Yhdistelylainaa kannattaakin siis hakea ennen kuin aiempien lainojen liialliset kulut johtavat taloudelliseen ahdinkoon. Yhdistelylainaa myönnetään yleensä vain asiakkaille, joilla on hyvä taloudellinen tilanne ja jotka pystyvät maksamaan lainansa takaisin sovitussa aikataulussa. Tämän todentaakseen heidän on usein toimitettava luotonmyöntäjälle liitteitä, joista näkyy tietoja menneiden kuukausien tuloista ja menoista.

Eikö pankkisi tarjoa yhdistelylainan mahdollisuutta?

Helppo ja usein toistuva virhe on kysellä yhdistelylainoja ainoastaan siitä pankista, jonka asiakkuus sinulla on ennestään. Kaikki pankit eivät tarjoa yhdistelylainoja ollenkaan, mutta voit hyvin kysellä sen mahdollisuuksista toisilta pankeilta ja rahalaitoksilta. Vertailemalla eri vaihtoehtoja et vielä sitoudu mihinkään, vaan voit rauhassa etsiä itsellesi sopivan vaihtoehdon ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sinulla voi olla samaan aikaan asiakkuuksia useille pankeille ja rahalaitoksille, mutta yhdistelylainan saadessasi tulet joka tapauksessa maksamaan kuukausieriä vain yhdelle luotonmyöntäjälle.

Lainojen yhdistäminen voi olla järkevä ratkaisu, jos haluat päästä eroon useista erillisistä lainoista ja saada yhden isomman lainan. Yhdistäminen voi myös auttaa sinua säästämään kuukausittaisissa lyhennyksissäsi, kun saat paremmat ehdot uudelle lainalle.