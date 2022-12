Kun lähes mikä tahansa musiikkiohjelma pyörii televisiossa, rumpujen takana on miltei poikkeuksetta Kajaanissa kasvanut Kalle Torniainen . Hän on ollut mukana kaikilla Voice of Finlandin tuotantokausilla sekä SuomiLovessa ja Idolsissa .

