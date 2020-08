Näkökulma: Ay-ärhäkkyydessä on eroja – Akavan Sture Fjäder ei niele työllisyyspakettia sellaisenaan, SAK:n Jarkko Elorannan mukaan nyt tarvitaan työelämän kovia toimia

Sdp:n puoluekokouksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kokoontumisten perusteella on selvää, että työ ja työllisyystoimet ovat syksyn ykkösaihe, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Virpi Niemistö.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava jatkaa entisessä komennossa vielä neljä vuotta, kun Akavaa vuodesta 2011 asti johtanut Sture Fjäder valittiin jatkokaudelle liittokokouksessa tiistaina.

Fjäder keräsi 578 ääntä, kun hänet haastanut Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtaja Maria Teikari sai 292 ääntä.

Fjäderin asema oli jo ennakkoon vahva, sillä Akavan mahtiliitto OAJ puheenjohtajansa Olli Luukkaisen johdolla pysyi yhä Fjäderin takana.

Myös toinen palkansaajien suurjärjestö SAK jatkaa tutussa komennossa, kun Jarkko Eloranta sai jatkokauden ilman vastaehdokasta. Eloranta on ollut SAK:n ruorissa vuodesta 2016.

Eläkkeelle jäävän Matti Huutolan seuraajaksi SAK:n varapuheenjohtajaksi valittiin vasemmistoliiton entinen kansanedustaja (1999-2003) Katja Syvärinen . Hän on työskennellyt vanhempana neuvonantajana viestintätoimisto Kaskas Mediassa.

Työntekijäjärjestöjen päättävät elimet olivat koolla heti pääministeripuolue sdp:n puoluekokouksen jälkeen.

Viime vuosina on puhuttu viestintätoimistojen kytköksistä vallan kamareihin.

Myös viikonloppuna sdp:n varapuheenjohtajaksi nousseelta Matias Mäkyseltä ja puoluesihteerinä jatkavalta Antton Rönnholmilta löytyy työhistoriaa viestintätoimistossa.

Lisää vettä myllyyn

Sdp:n puoluekokouksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kokoontumisten perusteella on selvää, että työ ja työllisyystoimet ovat syksyn ykkösaihe.

Lisää vettä tähän myllyyn antavat viime päivien uutiset eli sdp:n puoluekokouksen kanta turkistarhauksen kieltämisestä, vihreiden ja vasemmistoliiton vaatima turpeen veronkiristys budjettiriihessä ja Finnairin suuret yt-neuvottelut. Näillä kaikilla on merkittävä vaikutus työllisyyteen ennemmin tai myöhemmin.

SAK:n Eloranta vaati edustajistopuheessaan kovia toimia työelämään ikään kuin vastineena valtiovarainministeriön eläkeputken poistopuheille. Hän kritisoi ministeriötä, joka on todennut, että työhyvinvointiin on lisättävä panostuksia, mutta jonka budjettiesityksessä kansallisen työhyvinvointiohjelman rahoitus oli leikattu kokonaan.

– Osana työelämän kovien toimia pakettia on tiukennettava irtisanomissuojaa, nostettava irtisanomisen kustannuksia siten, että aina kannattaisi vielä kerran miettiä, onko järkevää panna oma, kokenut porukka pihalle ja korvata se halvemmalla, hän luetteli.

Eloranta oli jo demarikokouksen innoittamana viikonloppuna tviitannut, että "saavutettuja etuja on puolustettava ja uusia on työväenluokalle hankittava".

Sture Fjäder arvioi, että Akava on monista valtiovarainministeriön työllisyyspaketin ehdotuksista pitkälti samaa mieltä, ja että useissa niistä Akavalla on vähintäänkin vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Mutta mukana on myös esityksiä, joita järjestö ei voi kannattaa.

– Kuitenkin on tärkeää arvioida kaikkia ehdotuksia ja keskustella niistä eikä ampua niitä alas yksi kerrallaan. Paneudumme Akavassa ehdotuksiin, määrittelemme kantamme niihin ja teemme ehdotuksiamme sekä virkamiesten ehdotusten että oman arviomme pohjalta. Tähän työhön haastan muutkin mukaan, hän rauhoitteli.

Nimi piilossa loppuun saakka

Akavan johtoon pyrkinyt Maria Teikari puhui kampanjassaan paljon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.

SAK:n varapuheenjohtajan valintaprosessia voi kutsua jopa mystiseksi.

Koska järjestön puheenjohtajan paikka on jyvitetty demareille, varapuheenjohtajan tuoli on vasemmistoryhmän hallussa.

Varapuheenjohtajan etsinnässä asialla oli ensin SAK:n hallituksen vasemmistoryhmän erityinen etsijäryhmä, joka päätti, ketkä kiinnostuneista kutsutaan haastatteluun.

Sitten henkilöä pohdittiin SAK:n vasemmistoryhmän etsijäryhmän ja hallitusryhmän kesken (KU 26.1.).

Sen jälkeen päätettiin edustajistoryhmälle tehtävästä esityksestä. Tämä edustajiston vasemmistoryhmä teki sitten päätöksensä edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Virallisesti asia kävi vielä SAK:n hallituksessa.

Tietoja tehtävästä kiinnostuneista ei kerrottu järjestön sisältä julkisuuteen ennen kuin Katja Syvärisen valinta nuijittiin pöytään.