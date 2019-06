Näkökulma: Biokaasuautoilu sitoutumalla mahdolliseksi Kainuussa

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri, joka toimii teknologia-asiantuntijana Kajaanin ammattikorkeakoulun teknologia-osaamisalueella.

Eduskuntavaalit vilkastuttivat liikenne- ja ilmastoasioista käytävää keskustelua. Ilmastoystävällisempi liikenne on välttämätöntä ja ajoneuvot, joiden ympäristökuormitus koko elinkaarensa ajalta on pieni, yleistyvät. Sähköauto ei tähän ole kuitenkaan ainoa, monissa tilanteissa paras tai aina edes mahdollinen ratkaisu ainakaan lähitulevaisuuden tekniikalla.

VTT:n mukaan polttomoottoriautojen korvaaminen litiumioniakuilla toimivilla sähköautoilla on mahdotonta raaka-aineiden loppumisen vuoksi. Jo pelkästään vuonna 2018 valmistettujen autojen korvaaminen sähköautoilla olisi aiheuttanut raaka-ainepulan akkuvalmistajille ( STT 4.11.2017).

Sähköautojen akkuteknologiaan liittyy myös eettisiä ongelmia: Litiumioniakkuihin tarvittavaa kobolttia saadaan harvoista esiintymistä maapallolla ja GTK:n mukaan runsas vuosi sitten yli puolet maailman koboltista tuotettiin Kongossa, jossa Amnesty International paljasti pari vuotta sitten laajan lapsityövoiman käytön kaivoksissa ( STT 4.11.2017).

Toki autoteollisuus pyrkii jatkuvasti kehittämään akkuteknologiaa, joka perustuu uusiin sekä ympäristön kannalta että eettisesti kestävämpiin raaka-aineisiin. Esimerkiksi koboltin korvaamista piillä tutkitaan, mutta lähitulevaisuuden tilanne on toistaiseksi vielä ongelmallinen.

Sähköautojen hinnat ovat vielä kalliita verrattuna polttomoottoriautoihin. Tavalliselle kuluttajalle tarkoitettujen sähköautojen käyttösäde on 150-250 kilometriä. Tämä asettaa jo rajoitteita monille. Akusto lisää ajoneuvon massaa huomattavasti, ja raskaassa liikenteessä nykyakkuteknologian käyttö ei ole järkevää kuljetuskapasiteetin pienenemisen vuoksi.

Kun hybridiautolla ajetaan muulla kuin sähköllä, kuluttaa se suuremman massansa vuoksi tavallista polttomoottoriautoa enemmän polttoainetta.

Nostan tulevaisuuden liikenteeseen sähköauton rinnalle Suomessa vielä vähälle huomiolle jääneen kaasuauton, joka on puhtaasti polttomoottori-, eikä siis poistuvaa tekniikkaa, kuten Kainuun Sanomat etusivullaan 11.2. kirjoitti. Molemmille on paikkansa tulevaisuuden liikenteessä: Sähköauto sopii kaupunkien keskustoissa ja lähialueilla liikkuville. Kaasuauto sopii myös pidempien matkojen liikkumiseen ja raskaaseen liikenteeseen.

Kaasuautojen suosion kasvussa ensivaiheessa hankitaan pääasiassa sekä kaasulla että bensalla/dieselillä käyviä bifuel-autoja. Lähes jokainen henkilö- tai pakettiauto voidaan varustaa jälkikäteen normaalin polttoaineen lisäksi kaasua käyttävällä laitteistolla, ja muunnoksen hinta on 2 000-4 000 euroa autosta riippuen.

Muutokseen luvataan tuhannen euron valtiontuki vuoteen 2021 asti. Uusien bifuel-autojen hinta ei juuri poikkea bensa-autosta ja käyttösäde lähentelee tuhatta kilometriä, josta noin puolet voi kattaa kaasulla.

Kaasuautot käyvät yhtä lailla Venäjän öljyntuotannon sivutuotteena syntyvällä maakaasulla kuin biojätteistä tuotetulla biokaasulla. Molemmat ovat pääasiassa metaania, mutta epäpuhtaudet tulee poistaa ennen liikennekäyttöä.

Etelä-Suomessa on Venäjältä tuleva maakaasuverkko tankkausasemineen. Fossiilisen maakaasun tankkausmahdollisuuden vuoksi kaasuautoja ei ole vapautettu polttoaineverosta sähköautojen tapaan.

Maakaasun ympäristökuormitus on kyllä selvästi pienempi kuin bensa- tai dieselkäyttöisellä autolla, mutta liikennekäytössä biokaasun ympäristökuormitus on murto-osa maakaasun kuormituksesta.

Kotimaisen biokaasun tuotannon lisäämisellä on ympäristönäkökulman lisäksi merkittäviä muitakin hyötyjä: Polttoaineen tuotannon ja kuljetuksen kustannus ei mene ulkomaille vaan jää kotimaiseen aluetalouteen.

Lisäksi kotimainen liikennepolttoaineen tuotanto lisää huoltovarmuutta: kriisitilanteessa emme ole tuontipolttoaineen varassa.

Kainuussa kaasuautoilun yleistyminen on klassinen ongelma: Jos täällä ei ole kaasutankkausasemaa, ei kukaan hanki kaasuautoja. Jotta tänne tulisi tankkausasema, vaadittaisiin käyttäjiä.

Kainuun Sanomat kirjoitti etusivullaan puolisen vuotta sitten järjestämämme infotilaisuuden jälkeen: "Toiveet biokaasun jakeluaseman saannista Kainuuseen eivät näytä toteutuvan ainakaan lähitulevaisuudessa".

On totta, että biokaasun jakelijoilla on strategiansa, jonka mukaan he kaasutankkausverkostoaan laajentavat. Etusijalla ovat alueet, joista on odotettavissa parempi tuotto. Kuitenkin me Kainuussa voimme tehdä töitä kaasutankkausaseman tänne saamiseksi passiivisen odottelun sijaan.

Keskusteltuamme muutaman alan toimijan kanssa arvioitu minimivaatimus tankkausaseman rakentamispäätöksen vaatimalle ajoneuvokuormalle ei ole lainkaan mahdoton: alle kymmenen raskasta ajoneuvoa, jotka ovat päivittäisessä ajossa. Nämä voisivat olla esimerkiksi kaupungin linja-autoja tai yksityisten jäteautoja.

Vaihtoehtoisesti voisi olla parisen kymmentä jakeluautoa tai muutamia satoja henkilöautoja. Määrän tulisi tuplaantua noin viiden vuoden kuluessa.

Onkin syytä käydä keskusteluja maakunnan eri toimijoiden kanssa siitä, ketkä olisivat valmiita sitoutumaan kaasuajoneuvon hankintaan, mikäli tankkausasema rakennetaan esimerkiksi kahden seuraavan vuoden kuluessa Kajaaniin. Potentiaalisia kaasuautoihin investoijia voisivat Kainuussa olla vaikkapa liikennöitsijät, kuljetusyrittäjät, jätehuoltoyrittäjät, kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, taksit ja koulutuslaitokset.

Investointiesimerkkejä kaikista edellä mainituista löytyy jo muualta Suomesta. Kainuulaisten yksityisautoilijoiden lisäksi jo nyt ja tulevaisuudessa yhä useampi kaasuautoilija suunnittelee lomamatkansa sen mukaan, löytyykö reitiltä tankkausasemaa. Jos asema Kainuusta puuttuu, potentiaaliset Rukalle ja Vuokattiin matkailevat valitsevat toisen matkakohteen.

Emmekö me Kainuussa saa kerättyä alustavat sitoumukset vaadittavan kaasuajoneuvomäärän hankinnasta, jotta biokaasun tankkausasemaa Kajaaniin voidaan alkaa suunnitella?

