Näkökulma: CEMISin kautta globaaleille markkinoille

Kirjoittajat:

Anas Al Natsheh, FT, yliopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu, johtava teknologialiiketoiminnan kehitysasiantuntija CEMIS.

Joonas Tikkanen, KTM, liiketoiminnan kehitysasiantuntija, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Antti Rimpiläinen, KTM, projektipäällikkö, liiketoiminnan kehitysasiantuntija, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittäminen on yksi CEMIS-toiminnan keskeisistä osaamisalueista. CEMIS Business Development -yksikkö (CBD) on teknologian kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija CEMISissä.

Aktiivinen toiminta uusien teknologiayritysten ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä nähdään tärkeänä monitieteellisessä CEMISissä ja lisää tulee tavoitella. Uudet yritykset, tuotteet ja palvelut luovat työpaikkoja ja hyvinvointia.

Onnistuakseen uusien teknologiayritysten tulee ottaa huomioon monenlaisia asioita. Tätä varten CBD on luonut erittäin aktiivisesti uutta tietotaitoa teknologian kaupallistamisen alueella ja kainuulaisten teknologialähtöisten startup-yritysten menestysmahdollisuuksien parantamisessa. CBD yhdistää viimeisintä akateemista tutkimustietoa keräämäänsä uuteen primääritietoon yrityskentiltä. Lisäksi yksikkö hyödyntää kansainvälisesti arvostettuja kaupallisia tietokantoja.

CBD:n toiminta kohdistuu esimerkiksi teknologiainnovaatioihin, jotka voivat olla joko alkuvaiheessa hankesuunnitteluasteella tai kaupallistamisen kynnyksellä, jolloin suunnitellaan joko uutta yritystä, tuotetta, jonka kaupallistaa olemassa oleva yritys, tai palveluliiketoimintaa CEMIS jäsenelle. Näin CBD pyrkii myös vähentämään CEMIS-tutkimusyksiköiden kuormitusta mahdollistaen heille keskittymisen omiin ydintoimintoihinsa.

CBD:n vuodesta 2010 jatkunut toiminta on osaltaan luonut pitkäjänteisyyttä alueelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. CBD on rakentanut laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa erityisesti Etelä-Amerikkaan, Kiinaan ja Lähi-itään useiden vuosien ajan. Yksikkö on toteuttanut hankeyhteistyötä sekä tukenut alueellisten teknologiayritysten vientitoimintaa näiden verkostojen avulla. Yksikön työ on varsin monipuolista ja siinä on liityntää sekä yliopistotason tutkimukseen että kaupalliseen liiketoimintaan.

CBD:n kansainvälisen toiminnan myötä Kainuuseen on saatu ulkomaista koulutettua osaamista. Lisäksi CBD on tuonut muualla Suomessa uransa aloittaneita henkilöitä sekä paluumuuttajia Kainuuseen. Yksikön toiminta on luonut maahanmuuttajille positiivista integraatiota alueelle ja suomalaiseen työelämään, minkä koemme yhtenä tärkeänä CBD:n roolina.

Useat yksikön työntekijät ovat myös jatkaneet uraansa suomalaisissa yrityksissä tai siirtyneet muihin tutkimustehtäviin. Kaikkien CEMIS-jäsenten tutkimustoiminta on luonut siltaa korkeakouluista valmistuneille työelämään ja sitä kautta vaativiin yritystehtäviin hankkeiden tuoman kokemuksen ja kertyneen osaamisen kautta.

Tutkimus- ja koulutustoiminnan osalta CBD on toteuttanut useita vertaisarvioituja artikkeleita, joita on siteerattu johtavissa teknologialiiketoiminnan julkaisuissa, ja yksi työntekijöistä on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi. Teknologian kaupallistamiseen, tuotekehitykseen ja niihin liittyviin aiheisiin on kehitetty myös opintojaksoja, joita on hyödynnetty Kajaanin ammattikorkeakoulussa amk- ja ylemmän amk-tutkintojen opiskelijoille. Näiden kautta opiskelijat ovat päässeet tutustumaan teknologiajohtamisen ja kaupallistamisen viimeisimpään tutkimustietoon ja käytänteisiin.

Aluekehityksessä CBD:n rooli markkinalähtöisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistämisessä ja tukemisessa on kasvanut merkittäväksi koko CEMIS-toiminnalle. CBD sekä laajemmin CEMIS ovat sitoutuneita jatkamaan aktiivista toimintaa myös alkaneella vuosikymmenellä Kainuun elinvoimaisuuden ja alueen yritysten hyväksi.

CBD:n tavoitteena on olla osana alueellisen teollisuuden digitalisaatiota, Kajaanin dataekosysteemiä sekä kiertotalouden ja vihreän talouden kehitystä Kainuun alueella. Kainuulaiselle teknologiaosaamiselle on kysyntää tulevaisuudessakin.

Mikä? CEMIS Centre for Measurement and Information Systems. Toiminut Kainuussa 10 vuotta. Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC-Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CBD CEMIS Business Development yksikkö kuuluu Kajaanin ammattikorkeakouluun (KAMK) ja sieltä käsin toimii yhteistyössä kaikkien CEMIS-jäsenten, eli Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön, Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön, VTT:n Kajaanin yksikön, CSC:n sekä KAMKin kanssa. CBD:n merkittävinä rahoittajina ovat toimineet Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Business Finland. www.cemis.fi

