Näkökulma: Chatbot – mielikuvan ja asiakaspalvelun rakentaja

Yrityksen on palveltava siellä missä asiakaskin on – nykyisin tämä ulottuu myös verkkosivuihin. Asiakaspalvelukin kehittyy monikanavaisemmaksi ja yrityksen on näyttävä monessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisessa kanavassa tarvitsisi päivystää 24/7, jotta voisi palvella asiakkaitaan hyvin. Avuksi on onneksi kehitetty ja kehitetään yhä enemmän loistavia teknisiä ratkaisuja.

Verkossa esiintyvät kysymykset ovat usein luonteeltaan toistuvia ja samankaltaisia ja pahimmillaan niihin vastaaminen työllistää yritystä ja yrittäjää merkittävästi. Toisinaan tähän apuna voi toimia UKK-sivusto, mutta ihan aina asiakkaat eivät sitä löydä tai osaa tulkita tilannettaan samanlaiseksi siellä kerrottuihin kysymyksiin rinnastettaessa. Monissa tilanteissa asiakas kaipaa asiaansa nopean ja simppelin ratkaisun ja nopean ja simppelin tavan löytää vastaus. Ja yllättävän monesti, chatbot voi olla se vastaus. (Gartnerin tutkimuksessa paljastui, että peräti 70 prosenttia asiakkaista käyttää itsepalveluväyliä ratkaistakseen ongelmansa.)

Tyypillisesti chatbot on nopea, aina valmiina, tehokkaimmillaan rutiinitehtävissä, sen käyttö vähentää jonotusta, yhteydenottopyyntöjen välittäminen on helppoa ja se oppii ja muistaa käyttäjät sekä voi kehittyä. Parhaimmillaan chatbot luo positiivista mielikuvaa yrityksestä ja sen palveluista, samalla helpottaen yrittäjän sekä työntekijöiden tehtäviä.

Monet meistä ovat törmänneet chatbottiin erilaisilla verkkosivuilla, mutta tiedätkö miten erilaisiin tarkoituksiin niitä voidaan rakentaa? Yleisimmät käyttötavat ovat kävijöiden ohjaus verkkosivuilla, tietojen keräys, liidien validointi, auttaminen ostoksen tekemisessä, ajanvaraus tuotedemoihin sekä vuorovaikutus & ilahduttaminen. Chatbotit tarjoavat hyvin monenlaisia väyliä yrityksen asiakaspalvelulle sekä myös myynnille.

Chatbottia suunnitellessa on otettava huomioon isompi kuva kuin vain tekninen näkökulma. Chatbot on oivallinen väylä kehittää asiakaskokemusta ja sen valinnassa on hyvä kirkastaa yrityksen verkkosivujen tavoitteet. Keitä palvellaan ja mitä kanavaa pitkin? Missä kysymyksissä otetaan eniten yhteyttä? Mihin tarvitaan eniten tukea? Millainen ratkaisu meille sopii?

Teknistä toteutusta mietittäessä on olemassa myös laaja skaala erilaisia ratkaisuja – eivätkä kaikki ole välttämättä niin monimutkaisia kuin voisi olettaa! Esimerkiksi perinteisiin UKK-kysymyksiin vastaamiseen ei vaadita teknisesti monimutkaista ja tekoälyllä varmistettua ratkaisua, vaan siihen riittää hyvin rakennettu tiettyihin ehtoihin ja keskustelupolkuihin tehty toteutus. Jos et vielä tiedä voisiko chatbot olla yrityksellesi, yhteisöllesi tai järjestöllesi hyvä vaihtoehto tai mitä sellaisen käyttöönotto vaatii, tervetuloa oppimaan asiasta lisää!

Chatbottien maailmaan on mahdollista päästä tutustumaan paremmin 31.3.22 klo 12–16. Koulutukseen voit osallistua joko paikan päällä, Kajaanin ammattikorkeakoululla tai verkossa. Koulutuksen järjestävät Koodeja Naisyrittäjyyteen ja DigiLead -hankkeet. Koulutukseen voi ilmoittautua sivuston kamk.tapahtumakalenterit.fi tai linkin https://link.webropol.com/ep/chatbot-koulutus kautta. Koulutus on maksuton, mutta kerryttää yritysten de Minimis -tukea.

Vinkki: Kaupallisten ja asiakaspalvelullisten tavoitteiden lisäksi, osa hyödyntää chatbottia jopa rekrytointityökaluna!

Kirjoittaja on Koodeja naisyrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkö Kajaanin ammattikorkeakoulussa.