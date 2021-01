Näkökulma: Edunvalvontavaltakirja – joko olet allekirjoittanut omasi?

Useilla meistä on elämässä asioita, joiden hoitaminen siirtyy vaikka tiedämme, että asia tulisi hoitaa kuntoon. Yksi hyvä esimerkki on edunvalvontavaltakirja. Vaikka asian tarpeellisuudesta puhutaan yhä enemmän, näyttää, että monen kohdalta asian hoitaminen on jäänyt. Saamieni yhteydenottojen perusteella tietoa kyseessä olevasta valtakirjasta ei ole oikein sisäistetty.

Edunvalvontavaltakirja on valtuutus, jonka annamme toiselle henkilölle hoitaa asioitamme sitten, kun emme itse siihen enää kykene terveytemme tai meille sattuneen onnettomuuden takia.

Asia tuntuu ehkä tahdittomalta ottaa puheeksi esimerkiksi vanhuksen kanssa silloin, kun henkilö itse on vielä voimissaan tai tarpeettomalta asialta omalla kohdalla, kun tuntee olevansa ihan elämänsä voimissa. Kuitenkin kummassakin tapauksessa on sekä oman itsensä että läheisten kannalta viisasta tehdä valtuutus hyvissä ajoin.

Vapaaehtoisen edunvalvontavaltakirjan voi tehdä vain silloin, kun valtakirjanantaja on itse vielä oikeustoimikelpoinen. Se antaa mahdollisuuden päättää itse, kuka hänen asioitaan hoitaa sitten, kun omat voimat ja kyky eivät enää riitä. Yleensä asioiden hoitajaksi valtuutetaan lähiomainen. Tärkeää on, että valtakirjanantaja ymmärtää, mistä valtakirjassa on kyse ja valtuutettu antaa suostumuksensa tehtävään.

Edunvalvontavaltakirja tehdään turvaksi ja asioiden hoidon helpottamiseksi ja mahdollistamiseksi. Etukäteen sovittu, luotettava edunvalvoja torjuu tilanteita, joissa esimerkiksi muistisairaan omaisuutta voitaisiin yrittää käyttää hyväksi. Edunvalvoja hoitaa ja valvoo valtakirjanantajan etua talousasioissa ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa sillä tavalla kuin valtakirjaan on merkitty.

Metsänomistajalle edunvalvontavaltakirja on erityisen tarpeellinen. Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole, voivat metsät jäädä vuosikausiksi hoidotta eikä hakkuutuloja voida hyödyntää tilanteessa, jossa omistajan terveys pettää eikä muilla ole valtuuksia tehdä metsiä koskevia päätöksiä.

Valtakirjan voi laatia hyvissä ajoin etukäteen. Valtakirjanantajan, valtuutetun/valtuutettujen sekä todistajien allekirjoittamista asiakirjoista jäävät omat kappaleet kullekin säilytettäviksi. Valtakirjalle haetaan vahvistus maistraatilta vasta sitten kun valtuuttajan kunto heikkenee niin, ettei hän pysty hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan kun sille on haettu maistraatin vahvistus. Yleensä maistraatille jätettävässä hakemuksessa on oltava mukana lääkärinlausunto tai vastaava todistus valtakirjanantajan terveydentilasta.

Kirjoittaja on Hartikainen Capital Investin edustaja.