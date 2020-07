Näkökulma: Etäjohtaminen arjen toiminnaksi

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella: kotona, erilaisissa työntekijälle sopivissa paikoissa (esim. kahviloissa), toimitiloissa tai toimistoissa.

Etätyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa, paikka- ja aikariippumatonta. (Vilkman 2016.) Suuressa osassa organisaatioista etätyö on jo arkipäivää. Etätyöstä voidaan myös käyttää nimitystä eTyö, liikkuva työ, mobiilityö tai virtuaalityö. (Jousto-opas 2016.) Tässä artikkelissa käsitellään etätyötä ja sen johtamista

Etäjohtamisen kulmakivet

Hyvän johtamisen ydinkysymyksiä ovat: Miten hommat ovat hoidossa? Tarvitsetko keskustelukumppania pohtimaan seuraavaa askelta? Miten olitte ajatelleet edetä seuraavaksi? (Ristikangas & Ristikangas 2013.)

Etäjohtamisessa korostuu selkeä ja määrätietoinen viestintä, jotta koko tiimi tietää, mitä pitää tehdä. Johtajan tulee selkiyttää työntekijän roolia tiimissä, nostaa tiimin ja yksilöiden onnistumiset esiin sekä huomioida tunteita. (Haapakoski ym. 2020.)

Johtamisosaaminen koskee myös viestintää ja teknisiä valmiuksia. Etätyö tarvitsee selkeitä pelisääntöjä. Etätyön johtamiseen pätee samat säännöt ja käytänteet kuin läsnä olevillekin työntekijöille. (Jousto-opas 2016.)

Johtamisen on perustuttava luottamukseen. Vilkmanin (2016) mukaan johtaja voi osoittaa avoimuutta läpinäkyvyydellä toiminnoissa, säännöllisellä kommunikoinnilla, yhteistyön tekemisellä ja osallistavalla päätöksenteolla. Pelisäännöt antavat raamit työskentelylle, jotta jokainen tietää miten organisaatiossa toimitaan.

Tiedon tulee välittyä siten, että se tavoittaa kaikki ne työntekijät, jotka sitä tarvitsevat ja myös niin, että ketään väliportaita ei sivuteta. Työntekijöiden tulee kokea turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, jotta he voivat iloita organisaation saavutuksista ja menestyksestä. Yksityisasioista keskustelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen.

Parhaat johtajat keskittyvät työntekijöiden vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen entisestään. Hyvä johtaja ei pelkästään kehu vaan antaa palautetta tehdystä työstä ja vahvistaa työntekijän tunnetta siitä, että työ on tekemisen arvoista. Hyvän johtajan on myös otettava vastuu ristiriitojen ratkomisesta ja mahdollistaa yhteisymmärryksen syntymistä. (Nyman 2019.)

Etäjohtaminen on erilaisten työntekomuotojen johtamista. Etäjohtajan tulee hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti. Etäjohtamisen toimintamallit löytyvät tiimissä ja organisaatiossa keskustelemalla ja kokeilemalla. (Vilkman 2016.) Jos organisaatiossa on toimiva viestintäsuunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, siinä sovittuja menetelmiä ja työkaluja on syytä hyödyntää.

Vilkmanin (2016) mukaan esimiehille suurin haaste on tiimin rakentaminen ja yhteistyön kulttuurin synnyttäminen. Täysin virtuaalisen tai monipaikkaisen tiimin rakentaminen vaatii johtajalta suunnitelmallisuutta. Voisiko pelitiimien ideologiaa hyödyntää etätiimien rakentamisessa?

Pelitiimeistä malli arjen etätyön johtamiseen

Pelitiimit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka pitkälle roolitus tiimissä viedään ja miten luottamus rakentuu tiimiläisten välille. Pelaajat pelaavat yhdessä yhteistä peliä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki toimivat joukkueen valitun strategian mukaisesti ja noudattavat vastuupelaajan antamia ohjeita. Pelaaminen vaatii vahvaa luottamusta, jotta he suostuvat toimimaan, jopa sillä hetkellä heidän näkökulmastaan huonoilta tuntuvien ohjeiden mukaan. (Haapakoski ym. 2020.)

Pelitiimissä luottamus rakentuu pääasiassa tekemisen kautta. Yhteisten pelien suunnitteleminen, pelaaminen suunnitelmien mukaan ja toisten tukeminen pelin aikana liimaa joukkuetta yhteen.

Kaikki joukkueen jäsenet kantavat vastuuta luottamuksen rakentamisesta oman pelitapansa ja viestinnän kautta. Lisäksi yksi joukkueen jäsenistä pyrkii pitämään huolta yhteishengen rakentamisesta. Yleensä yhteishengen rakentajaksi päätyy yksi tiimin jäsen ilman sen kummempaa sopimista. Tavallisesti hän mielellään kannustaa muita ja on kiinnostunut siitä, kuinka toiset pelaajat voivat. (Haapakoski ym. 2020.)

Selkeät tavoitteet työn tekemiselle, systemaattinen työskentely ja viestintä, jatkuva tekemisen seuraaminen, reagointi, kaikkien osallistaminen ja huomiointi sekä palaute ovat siis keskeisiä tekijöitä etäjohtajan työssä.

Lisätietoa: KAMK julkaisee etäjohtamisen verkkomateriaalin alkusyksystä. Materiaali tehdään osana Nopsa-hanketta (ESR) ja sitä on mahdollista kaikkien kiinnostuneiden hyödyntää.

Kirjoittaja on Master School -koordinaattori, kehityspäällikkö (koulutus), Kajaan ammattikorekakoululla.

""Tulevaisuuden johtajilta tullaan odottamaan ihmisosaamista eikä sitä voi oppia tekniikoilla. Se tulee vain olemisen kautta, sitä kautta, että johtaja on yhteydessä omaan olemiseensa.""