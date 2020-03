Näkökulma: Etätyö muuttaa nyt työelämää – mutta onko se pysyvää?

Etätyön hyötynä pidetään muun muassa tartuntatautien leviämisen vähenemistä. Nyt jos koskaan tämä on ajankohtainen. Maailmanlaajuinen koronapandemia on pakottanut ihmiset etätöihin.

Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen, sopimukseen ja sääntöihin perustuvaa työn tekemistä muualla kuin työnantajan tiloissa.

Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään vaihtelevaa. Työ voidaan suorittaa sellaisessa ympäristössä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta.

Etätyötä tehdään tyypillisesti kotona, vapaa-ajan asunnolla, liikkuvana työnä matkoilla tai työnantajan kanssa sovitussa etätyöpisteessä. Etätyön edellytyksiä ovat toimiva teknologia, tietoturvan varmistaminen sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus. Lisäksi perehdyttämisestä tulee huolehtia hyvin.

Etätyön tekemisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet tieto- ja viestintäteknologian kehittyessä. Lähes kaikilla toimialoilla tietokoneet, mobiililaitteet ja internet ovat arkipäivää. Nykyään yhä useamman ihmisen työ on ainakin osittain tietotyötä, eikä työ ole enää samassa määrin sidottua aikaan ja paikkaan kuin aiemmin.

Myös lainsäätäjä on ymmärtänyt työelämän muutokset ja sen myötä muuttanut työelämää sääteleviä lakeja. Uusi työaikalaki mahdollistaa oikeasti töiden joustavan tekemisen – vaikka kesämökin laiturilla.

Työaikalain uudistus tukee ennen kaikkea niitä työnantajia, jotka ovat jo oivaltaneet, millaiset yrityksen tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön odotukset työelämältä nykyään ovat. Työntekijät arvostavat joustavuutta ja vapautta. Se myös haastaa työnantajat ja tekee kilpailutekijän siitä, kuka osaa ottaa uudet mahdollisuudet käyttöönsä.

Kaikki työ ei sovi tehtäväksi etätyönä. Perinteistä työpaikalla tehtävää työtä voi kuitenkin joustavasti yhdistellä etätyöhön esimerkiksi tekemällä viikoittain etätyöpäivän kotona.

Etätyön määrä voi vaihdella lyhytkestoisesta kokoaikaiseen ja satunnaisesta säännönmukaiseen. Olennaista on, että joustavuutta haetaan sekä työnantajan että työntekijän ehdoilla.

Työntekijän kannalta etätyön etuja ja myös mahdollisuuksia ovat muun muassa työajan joustavuus, lisääntynyt työrauha, parempi keskittyminen, työtyytyväisyyden paraneminen, työtehon paraneminen sekä työmatkoissa säästyvä aika ja raha.

Työajan joustavuus mahdollistaa käytännössä työn ja perhe-elämän joustavamman yhteensovittamisen.

Etätyön etuja työnantajalle ovat esimerkiksi työtehon ja tuottavuuden parantuminen, työurien piteneminen paremman jaksamisen kautta ja toimitilojen kustannusten säästöt. Lisäksi etätyö parantaa työnantajan ympäristövastuullisuutta työmatkaliikenteen vähenemisen kautta. Etätyö voi olla myös rekrytointivaltti, koska se voi lisätä työpaikan houkuttelevuutta.

Etätyön riskejä ja huonoja puolia työntekijän kannalta ovat muun muassa työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, työajan venyminen, vaikeus irrottautua töistä ja ajanhallinnan ongelmat. Lisäksi kotona työskentely vaatii perheeltä sopeutumista tilanteeseen.

Etätyöntekijät voivat kokea yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunnetta ja jopa syrjäytymistä työyhteisöstä. Lisäksi huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa voi vesittää etätyön hyötyjä.

Etätyö haastaa esimiestyön ja johtajuuden. Etäjohtamisessa on ennen kaikkea kyse yhteistyön mahdollistamisesta ja itseohjautuvuuden tukemisesta. Johtaminen on ohjausta ja palautteen antamista, kannustusta ja tukea. Se on tarvittaessa myös valvontaa ja puuttumista.

Kaikkiin töihin, tilanteisiin ja kaikille työntekijöille etätyö ei myöskään ole paras ratkaisu. Etätyö edellyttää kykyä itsensä johtamiseen. Jos tätä kykyä ei ole, riskinä voi olla työn ja vapaa-ajan sekoittuminen niin, että terveys vaarantuu, yksityiselämä kärsii eikä työtkään suju.

Etätyön tekemistä ei ole kuitenkaan järkevää rajoittaa laajasti siksi, että se ei kaikille eikä kaikkiin tilanteisiin sovi. Mutta – joskus etätyö on pakon sanelemaa.

Kirjoittaja toimii yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa.