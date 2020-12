Näkökulma: Halla-ahon karavaani kulkee entistä lujempaa – EU:n elvytyspaketti ja ilmastotalkoot ovat täkyjä, joilla puolue vyöryttää eteenpäin

Kokoomuksen kannatus on painunut jo alle 16 prosentin. Perussuomalaiset sen sijaan porskuttaa nyt suosituimpana puolueena. Puolueiden välillä on niin iso arvojuopa, että yhteistä oppositiorintamaa voi olla vaikea koota, kirjoittaa Lännen Median politiikan toimittaja Anita Simola.

– Muut räksyttäkööt, karavaani kulkee. Näin kuvaili perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho twitterissä Ylen uusinta puolueiden kannatusmittausta. Siinä Halla-aho joukkoineen kiilasi ykköseksi jättäen pääministeripuolue sdp:n hopealle.

Ero puolueiden kannatuksen välillä ei ole suuri. Perussuomalaisten lukema on 20,9 ja sdp:n 20,6 prosenttia, mutta merkittävintä järjestyksessä on, että sdp:n suosio näyttää saavuttaneen lakipisteensä.

Tulosta on analysoitu niin, että pääministeripuolueen koronalisä alkaa sulaa. Puolueen kannatus on tullut alaspäin kahdessa peräkkäisessä mittauksessa. Keväällä koronakriisin hoito oli uutta, ja hallitus latasi siihen kaiken tarmonsa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) asiantuntevaa ja rauhallista esiintymistä kiiteltiin laajasti. Nyt koronaa on tullut suusta ja korvista ulos yhdeksän kuukauden ajan. Ei ihme, että yksi jos toinen alkaa kyllästyä koko kriisiin.

Koronan akuutin hoidon lisäksi nyt katsellaan myös tulevaan. Miten eri puolueet valmistautuvat kriisin jälkeiseen aikaan?

Perussuomalaisten nousuun voidaan nimetä useita syitä. Ensimmäisenä nousee esille EU:n jättiläismäinen elpymispaketti. Puolueessa ollaan sitä mieltä, että jokainen maa vastatkoon veloistaan. Puheissa on vilahtanut kovia kannanottoja, joissa rahojen on väläytelty menevän mafiosoille. Onpa termi maanpetoskin kuulunut valikoimaan.

Toinen iso perussuomalaisia suosiva teema on ympäristö. Puheet autoilijoiden kurittamisesta ja ylipäätään arkielämän vaikeuttamisesta ilmastotalkoiden nimissä ovat saaneet monet miettimään, mitä puoluetta kannattaisi äänestää.

Ylen gallupin tulosta on tulkittu niin, että perussuomalaiset on saanut uusia kannattajia nukkuvien puolueesta sekä kokoomuksesta ja keskustasta.

Tämä on kova pala niin Petteri Orpon (kok.) kuin keskustan Annika Saarikon väelle. Kuntavaalit lähestyvät ja perussuomalaiset on julistanut pyrkivänsä vaalien voittajaksi.

Halla-aho joukkoineen on kiertänyt innokkaasti Suomea. Hänen ja keskustan välille on syntynyt katkera juopa. Viimeinen tikki olivat Halla-aho puheet maaseudun asukkaista, jotka haluavat elää työllä, eivätkä kepulaisilla avustuksilla.

Myöhemmin hän täsmensi, ettei puolueen tavoite ole vähentää tukia, vaan tukiriippuvuutta.

Keskusta tulkitsee, että perussuomalaisten aluepoliittinen linja on nuivaakin nuivempi. Eipä tarvitse veikkailla, mitkä puolueet ottavat kiivaimmin yhteen tulevissa vaalitenteissä.

Esimakua saadaan viikon päästä, kun neljä suurinta puoluetta kokoontuu Keskuskauppakamarin järjestämään paneeliin.

Oma lukunsa on kokoomus. Sen kannatus painui 15,9 prosenttiin. Luku on värisyttävän alhainen, kun ajatellaan, että kyseessä on toiseksi suurin oppositiopuolue.

Vaikka Orpo on toistuvasti kyseenalaistanut hallituksen linjaa ja käynyt napakkaa suukopua pääministerin kanssa, näyttää Halla-aho onnistuneen oppositiopolitiikassa huomattavasti paremmin. Perussuomalaiset tuntuu olevan lähempänä arjen ihmistä esimerkiksi ampuessaan alas ympäristöesityksiä.

Vaikka kokoomus ja perussuomalaiset ovat mahtuneet saman välikysymyksen taakse, laajamittaista yhteistyötä ei ole nähty. Yhteistyön edistymiselle on kankena kaskessa erilainen arvomaailma. Kokoomuksen on pakko varoa liian läheistä suhdetta. Tämä vie pontta hallitukseen kohdistuvalta kritiikiltä. Yhteistyössä olisi enemmän voimaa.

Kokoomuksen surkea tulos antaa pohtimista kahteen tärkeään teemaan. Viimeksi puolue oli kuntavaalien voittaja. Tarvitaan aikamoinen sateentekijä, jotta se yltäisi samaan ensi keväänä.

Kokoomuksen heikko kannatus lisää sdp:n mahdollisuuksia menestyä kuntavaaleissa.

Toinen kysymys liittyy johtoon. Onko kokoomuksen vaihdettava puheenjohtaja? Onhan jo uumoiltu ylimääräistä puoluekokousta ensi vuodelle. Tulijoita Orpon tilalle riittää: Elina Lepomäki, Antti Häkkänen , Kai Mykkänen . Eri juttu on, kuka heistä pystyisi vetämään kokoomuksen kuiville tai antamaan vastusta perussuomalaisille. Halla-ahon joukkojen kannatus tuskin laantuu niin kauan kuin puolue on oppositiossa.