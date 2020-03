Näkökulma: Hiljaisen kansan haasteet – työttömyys, viina, kirves ja perhe

Päivi Ahola-Anttonen on Kainuun soten aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö. Veera Rinne on Kainuun soten aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä. Anne Tuikka on Kainuun soten aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä Sotkamossa ja Kuhmossa, kehittäjäsosiaalityöntekijä ISO SOS -hankkeessa (2018 - 2019). Reija Heikkinen on vasta eläkkeelle jäänyt sosiaalityöntekijä, pitkäaikainen päihdetyöntekijä Kainuun sotessa.

Kainuun soten suuret sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat herättäneet paljon keskustelua menneen vuoden aikana. Aikuissosiaalipalveluissa, kuten muillakin Kainuun soten vastuualueilla, on pohdittu ratkaisuja, miten soten menoja saataisiin hillittyä.

Kainuussa on tarpeen selvittää maakunnassa ilmenevien sosiaalisten ongelmien syitä ja panostaa niiden hoitamiseen.

Kainuussa on aloitettu rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen. Käytännössä sosiaalisista ongelmista on kerätty tietoa muun muassa haastattelemalla asiakkaita, sosiaalialan työntekijöitä ja poliittisia päättäjiä. Lisäksi on tutkittu asiakastyössä tehtyjä palvelutarpeen arviointeja, joista on saatu arvokasta tietoa johtamisen tueksi.

Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen aikuissosiaalipalveluissa alkoi osana Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) ISO SOS -hanketta.

Tehty työ sai tunnustusta, kun ISO myönsi 19.11.2019 järjestetyssä SOCOBA-seminaarissa Kainuun sotelle Itä-Suomen sosiaalialan maineteko vuonna 2019 -kunniakirjan. Siinä mainitaan, että aikuissosiaalityössä pitkäjänteinen kehittämismyönteisyys ja sinnikkyys näkyvät edistysaskelina.

Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa tehtävää työtä voidaan pitää kannustavana esimerkkinä rakennettaessa aikuissosiaalityön hyvää tulevaisuutta.

Jatkamme aktiivisesti aikuissosiaalityön tutkimukseen perustuvaa työn sisältöjen kehittämistä, tiedolla johtamista ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamista eri foorumeilla. ISO on hakenut ely-keskuksilta rahoitusta rakenteellisen sosiaalityön osaamisen kehittämisen hankkeeseen (SOSRAKE), joka toteutuessaan tukee tätä tavoitetta muun muassa kouluttamalla esimiehiä ja työntekijöitä sekä mahdollistamalla ylimaakunnallista verkostotyötä.

Yksi ensiarvoisen tärkeä asia on Kainuun sotessa tehtävä päihdetyö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore selvitys (THL 2019) kuvaa Kainuun alueen haasteellisuutta. Sen mukaan päihteiden aiheuttamat ongelmat olivat terveyskeskusvastaanoton syynä useammin kuin suuressa osassa muuta maata.

Vuonna 2017 alkoholikuolleisuus oli jonkin verran muuta maata suurempi. Alkoholin myynti muuhun maahan suhteutettuna oli maan suurimpia. Lisäksi itsemurhakuolleisuus oli maan korkeimpia. Selvityksen mukaan päihdetyöhön on vuonna 2018 Kainuussa panostettu 46 prosenttia vähemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.

Päihdetyötä on Kainuussa kehitetty enemmän sairaanhoidon kuin sosiaalityön näkökulmasta. Tästä hyvänä esimerkkinä on korvaushoidon kehittäminen, joka onkin hyvällä mallilla Kainuussa.

Yhtenä onnistuneena sosiaalityön ja sairaanhoidon yhteisenä kehittämiskohteena on ollut Katajainen, ryhmämuotoinen perheen avokuntoutus, jolla vastataan päihdeperheiden kuntoutustarpeisiin.

Yleisessä päihdetyön kehitystyössä sosiaalityön näkökulma on usein jäänyt taka-alalle. Tähän on kuitenkin nähtävissä positiivista muutosta yhteistyön lisääntyessä ja mahdollisen tulevan päihde- ja mielenterveyslakiuudistuksen myötä. Tässä meillä on mahdollisuus yhdessä uudistaa ja kehittää päihdepalveluita enemmän asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi.

Kuntien heikko taloustilanne on heijastunut myös muihin sosiaalipalveluihin. Esimerkiksi Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa ei ole ollut määrärahoja sosiaalihuoltolain mukaisiin päihdepalveluihin, kuten päihdetyöhön, asumispalveluihin ja työikäisten yhteisökuntoutukseen. Puute kostautuu esimerkiksi suurina lastensuojelun ja sairaanhoidon kustannuksina.

Edellä mainitun johdosta Kainuun päihdetyöhön tulisi saada sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä. THL:n tilastoihin viitaten Kainuussa tulisikin jatkossa panostaa aikaisempaa enemmän muun muassa riippuvuuksien hoidon henkilöstöresursseihin ja kehittää sosiaalihuoltolain mukaisia päihdepalveluita.

Pitkällä aikajänteellä p erustason palveluihin panostaminen on kustannustehokasta, sillä ongelmien kasvaessa ja kärjistyessä kerrannaisvaikutukset lisääntyvät. Näin ollen ongelmien ratkaiseminen tulee inhimillisesti ja taloudellisesti huomattavasti kalliimmaksi.

Toimintojen sisältöjen kehittämisen tulisi tapahtua yhteistyössä eri yksikköjen kanssa asiakkaita ja työntekijöitä kuunnellen. Sosiaalityössä haluamme vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, jotta havaittuja ongelmia voidaan ehkäistä jo varhaisemmassa vaiheessa.

