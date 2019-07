Näkökulma: Ihmeellinen idänkehnäyökkönen

Kirjoittaja on harrastanut hyönteisiä vuodesta 1991 lähtien.

Idänkehnäyökkönen (Polia lamuta) on yksi Kainuun kiehtovimmista perhoslajeista, joka on monilla kokeneillakin harrastajilla havaitsematta. Lajin karisma on aivan toista luokkaa kuin koko maassa tavattavalla ritariperhosella tai etelän kaupungeissa tavanomaisella syreenikiitäjällä.

Idänkehnäyökkösellä on koko Suomessa vain kolme esiintymisaluetta: Kuusamon seudun lisäksi Länsi- ja Pohjois-Lappi. Laji lentää Kuusamossa parittomina vuosina, siis myös tänä kesänä, pohjoisempana parillisina. Eniten sitä on havaittu Oulangalla. Lyhyt lentoaika on kesäkuun lopusta heinäkuun alkuun.

Nelisenttinen idänkehnäyökkönen kiitää kuivien kankaiden ilta-auringossa valkoiset alasiivet vilkkuen. Se pujottelee männynrunkoja taitavasti kuin risteilyohjus. Hyvällä onnella lajin voi löytää kelolta lepäilemästä, mutta varomaton liike saa sen salamana aktivoitumaan. Toista tilaisuutta kuvaamiseen tai haavimiseen tuskin tulee.

Idänkehnäyökkönen on lämpöhakuinen laji. Se viihtyy kuivissa ja paahteisissa kangasmetsissä, joissa on auringon lämmittämiä keloja. Toisaalta sen toukka syö mustikkaa ja juolukkaa, joita kasvaa suomaisissa ympäristöissä. Naaraan on aina palattava kosteammille paikoille munimaan.

Parhaita paikkoja ovatkin kosteiden suojuottien ja metsien saumakohdat, joissa molemmat elinympäristövaatimukset toteutuvat. Idänkehnäyökkösen toukan tiedetään syövän mustikkaa ja juolukkaa, mutta sitä on vaikeaa kasvattaa. Yöaktiivinen toukka talvehtii kaksi kertaa ja epäonnistuu helposti kasvatusoloissa.

Idänkehnäyökkösen kiehtovuutta lisää sekin, että sitä on hyvin vaikea tavoittaa pyydyksillä. Jopa parhailla elinalueillaan perhonen osaa usein välttää perhosrysät.

Puunoksille ripustettavat avosyötit ovat varteenotettava havainnointikeino, mutta myös lämpötilan pitää olla kohdillaan. Jos elohopea laskee alle kolmentoista, perhosta ei kannata etsiä. Hyvä lämpö on + 15…20 astetta. Helteillä se ei lähde lentoon. Pilvinen, lämmin ja tyyni ilta voi olla parempi kuin aurinkoinen mutta tuulinen.

Viileällä kelillä napakka kopautus puunrunkoihin voi pelästyttää idänkehnäyökkösen lentoon. Tällöin havainnoijia kannattaa kuitenkin olla useampia, jotta on toiveita nähdä perhosen laskeutumispaikka.

Idänkehnäyökkönen on lämpöhakuinen laji.

Se viihtyy kuivissa ja paahteisissa kangasmetsissä.