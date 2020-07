Näkökulma: Ikääntyneiden ruokasuosituksesta tukea arjen valintoihin

Kevään ja alkukesän aikana ikääntyneiden hyvinvointi ja arjessa pärjääminen ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Huolta on kannettu niin yksin tai puolison kanssa kotona asuvista yli 70-vuotiaista kuin myös asumispalvelujen tai ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevista ikääntyneistä. Maassa on ollut suositus välttää vierailuja Covid-19-pandemiavaaran vuoksi.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisivat maaliskuun lopulla täysin uudistuneen Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuosituksen. Valtakunnallinen suositus on tarkoitettu ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen ja laadukkaiden ruokapalvelujen tueksi.

Suosituksessa mallinnetaan konkreettisesti perus- ja erityisruokavalioiden koostamista, sopivaa annoskokoa, laadullisia tarpeita ja aterioiden ajoitusta. Kantaa otetaan myös siihen, miten ruokailutilanteissa voidaan tukea iäkkään ruokailua.

Ikäihmisten arjen ruokailussa on huomioitava kuusi seikkaa.

Ensimmäinen on aterioiden täysipainoisuus eli pääateriat koostetaan 1/3-lautasmallin mukaisesti.

Toisena on huolehdittava, että aterioista saa riittävästi proteiinia ja pehmeää rasvaa.

Riittävä energian ja proteiinin saanti on tärkeää ikääntyvän toimintakyvylle. Sairaudet ja akuutit stressitilanteet lisäävät usein proteiinin tarvetta. Proteiinin tarve on ikääntyneellä 1,2-1,4 g/painokilo.

Esimerkiksi 70 kg painoisen keskimääräinen proteiinin päivittäinen tarve on 85-100 g. Jotta suosituksen mukaiseen saantiin päästään, tulee jotain proteiinipitoista nauttia pääaterioiden lisäksi aamu- ja iltapalalla.

Hyviä proteiinilähteitä välipalakäyttöön ovat erilaiset vähärasvaiset maitotaloustuotteet ja kananmuna; esim. 2 dl maitoa, 2 dl jugurttia ja 1 muna sisältävät kukin 7 g proteiinia/annos; yhteensä näistä tulee 21 g proteiinia.

Rasva on hyvä ja helppo energialisä, jos energiansaanti uhkaa jäädä alhaiseksi. Suositeltavia lisäyksiä ovat kasviöljyt ja kasvimargariinit, esimerkiksi 1 rkl rypsiöljyä/puuro- tai keittoannos/kasvisten lisänä.

Leipärasvana suositaan kasviöljypohjaista levitettä. Kasviöljy parantaa myös kokonaisrasvan laatua ikääntyneen ruokavaliossa. Tästä on hyötyä niin sydänterveydelle, sokeriaineenvaihdunnalle, matala-asteisen tulehduksen hillintään kuin luustolle, lihasmassan säilymiselle ja nivelillekin.

Kolmas kohta ovat hiilihydraatit ja kuitu.

Täysjyväviljasta valmistetut tuotteet, kasvikset, marjat ja hedelmät ovat tärkeä energian sekä monien vitamiinien ja kivennäisaineiden ja kuidun lähteitä. Riittävä ravintokuidun saanti on tärkeää myös suolen toiminnalle. Liukoisesta kuidusta on hyötyä myös sokeri- ja kolesteroliaineenvaihduntaan. Kuidun saantisuositus on naisille 25 g/vrk ja miehille 35 g/vrk.

Esimerkiksi kaurapuurosta (2,5 dl) tai ruisleipäviipaleesta (1 vpl) tai porkkanaraasteesta (2 dl) tai appelsiinista tai marjoista (2 dl) tai pähkinöistä (2-3 rkl) tulee kustakin kuitua 3 grammaa/annos. Päivän saantisuositus täyttyy, jos esimerkiksi puuroa/leipää tulee yhteensä 4-5 annosta ja kasviksia, marjoja ja hedelmiä 4 annosta, lisäksi pähkinöitä 2-3 rkl ja kuitulisänä kauralesettä 2 rkl; kuitua yhteensä 30-33 g.

Neljäs huomioitava seikka on, että juomia on riittävästi.

Nesteen tarve on yksilöllistä. Juomia suositellaan 1-1,5 litraa eli 5-8 lasillista päivässä ruokien mukana saadun nesteen lisäksi. Helteellä määrää lisätään muutamalla lasillisella. Suositeltavia juomia ovat vesi, kivennäisvedet, maidot, piimät, jugurttijuomat, mehukeitot ja täysmehut. Sokeripitoiset juomat aiheuttavat suussa happohyökkäyksen, joten ne olisi hyvä nauttia aterioiden tai välipalojen yhteydessä.

Liian vähäinen juominen tuntuu janon ja kuivan suun tunteena, vähentyneenä virtsaamistarpeena ja virtsan värin tummumisena. Myös päänsärky, väsymys ja toimintakyvyn lasku, huimaus tai sekavuus voivat johtua liian vähäisestä nesteen saannista.

Viidentenä tulevat ateria-ajat, ruoka ja lääkitys.

Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaille tarjotaan aamupala, lounas, välipala ja päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Lisäksi tarjotaan ylimääräisiä välipaloja, jos energian- tai proteiininsaanti jäävät liian alhaisiksi. Yön aikainen paasto ei saa ylittää 11 tuntia.

Hyvä ravitsemustila on tärkeää myös lääkehoidon onnistumiselle. Ikääntyneillä on muuttuneen kehon koostumuksen ja muuttuneen lääkeainemetabolian vuoksi suurentunut riski saada haitta- ja yhteisvaikutuksia lääkeaineista kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Useimmat lääkkeet suositellaan nautittavaksi tyhjään vatsaan veden kera.

Kuudes huomionarvoinen seikka on ruokailun sosiaalinen merkitys.

Ruoan ja ruokailutilanteen kuuluisi olla ikääntyneellekin ilo ja nautinto, usein päivän kohokohta. Yhdessä syöminen lisää ruoan maittavuutta sekä tukee ikääntyvän sosiaalisia suhteita ja mielenterveyttä. Ruokapalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa onkin tärkeää kuulla ikääntyneiden toiveita ja tarjota heille osallisuuden mahdollisuuksia.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukitoimiin kuuluvat säännöllinen ravitsemustilan arviointi ja riittävän syömisen varmistaminen. Syömiskäyttäytymiseen ja ravitsemuksen laatuun vaikuttavat fyysinen ja psyykkinen kunto tai rajoitteet, talousasiat, mieliala, yksinäisyys, asenteet ja käytettävissä oleva tieto.

Yhteistyötä tarvitaan hoitohenkilökunnan, omaisten ja ateriapalvelujen välillä, jotta tarpeellinen tieto ja toiveet välittyvät hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi.

Eri toimijoiden vastuista ja työnjaosta tulee sopia: palvelutarpeen arviointi, ravitsemustilan arviointi ja seuranta, kauppa- ja kotipalveluiden tilausten tekeminen, sopivan ruokavalion valinta, ruokailujen seuranta ja mahdollinen ruokavalio-ohjaus. Ravitsemusta tukevat kirjaukset tehdään myös asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Hyvä ravitsemustila on oleellinen osa ikääntyvien toimintakykyä ja elämänlaatua. Se nopeuttaa myös sairauksista toipumista ja lyhentää sairaalajakson kestoa ja hoitokustannuksia.

Ruokasuositus on tarkoitettu ikääntyneiden hoito-, hoiva- ja ruokapalveluista päättäville, niistä vastaaville ja kilpailuttaville, koti- ja ympärivuorokautisen hoidon ja ruokapalvelujen henkilöstölle sekä ikääntyneille itselleen ja omaishoitajaperheille.

Kirjoittaja on ravitsemusterapeutti (THM) Kainuun sotessa.