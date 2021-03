Näkökulma: Joka kolmas ikäihminen kärsii taloudellisesta ahdingosta Kajaanissa

Vanhuuseläkkeellä oleva Maija toimi tyttärensä pienyrityslainan takaajana. Tyttären yrityksen mentyä korona-aikana konkurssiin, lainasumma kaatui Maijan maksettavaksi. Nyt takauslainaa ulosmitataan hänen pienestä eläkkeestään.

Vuosi sitten Maija jäi leskeksi ja nykyisin hänen nettotulonsa ovat noin 1300 euroa kuukaudessa eikä hänellä ole säästöjä. Maija asuu kaupungin vuokrayksiössä ja omistaa pienen huonokuntoisen omakotitalon maaseudulla. Taloaan Maija ei ole saanut kaupaksi useista yrityksistä huolimatta.

Yllä oleva kuvitteellinen tapausesimerkki kuvaa ikäihmisten taloudellista ahdinkoa. Joka kolmas seurakunnan diakoniatyön asiakas on vanhuuseläkkeellä. Vuoden 2020 aikana yli kaksisataa kajaanilaista ikäihmistä haki toistuvasti seurakunnan diakoniatyöltä apua taloudelliseen ahdinkoonsa.

Ikäihmisten taloudellisen ahdingon syitä on monia. Nuorena tapahtunut työelämän ulkopuolelle jääminen tai työajan pienituloisuus voivat vaikuttaa eläkkeen suuruuteen. Myös perusturvan riitättämätön taso ja korkeat asuinkustannukset lisäävät ikäihmisten köyhyyttä.

Köyhyydestään kertominen aiheuttaa usein häpeää ja neuvottomuutta. Usein Ikäihmiset kokevat palveluiden ja tukien hakemisen hankalana, niistä ei monestikaan tiedetä tarpeeksi eikä välttämättä osata käyttää sähköisiä palveluja tai jakseta asioida palveluja tuottavissa toimipisteissä.

Kiinteäomaisuus voi olla esteenä toimeentulotuen sekä muidenkin tukien saamiselle, vaikka omaisuudella ei olisi käytännössä rahallista arvoa eikä sitä saa kaupaksi. Ikäihminen voi olla takaamassa lastensa tai lastenlastensa pankkilainoja. Takauksien maksajaksi jääminen voi johtaa eläkkeestä ulosottoon ja luottotietojen menetykseen. Myös omia lainoja voi olla pienestä eläkkeestä maksettavana.

Erilaiset riippuvuudet, kuten peli- ja alkoholiriippuvuus, vaikuttavat ikäihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Myös vakavat perussairaudet voivat aiheuttaa epävakautta taloudellisten asioiden hoidossa. Diakoniatyössä on huomattu, että vanhusten taloudenhallintaan on saatavissa hyvä apu edunvalvonnan kautta. Ikäihmisten taloudellinen hyväksikäyttö on valitettavan yleistä.

Kajaanin seurakunnan työntekijät soittivat viime keväänä kaikille yli 80-vuotiaille kotonaan asuville seurakunnan jäsenille. Monet soiton vastaanottaneista pääsivät sitä kautta palveluiden ja avun piiriin.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys tukee taloudellisissa vaikeuksissa eläviä ikäihmisiä. Osallistumalla keräykseen osoitteessa yhteisvastuu.fi/kajaani, sinulla on mahdollisuus auttaa.

Kirjoittajat toimivat Kajaanin seurakunnan diakoniatyössä.